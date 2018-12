Crise des gilets jaunes…Sacrifier les bourgeois pour préserver les ultra-riches, les 0,1% qui contrôlent ce pays et ses médias : la preuve par Jovanovic. Question : ce qui n’a pas marché en 1789 pourra-t-il marcher demain ?

LA DOCTRINE CASTANER: SACRIFIER LES RICHES AU PROFIT DES ULTRA-RICHES – MON REPORTAGE AVEC 190 PHOTOS

du 10 au 14 décembre 2018 : Samedi 8 décembre j’ai voulu me rendre sur les Champs Elysées, mais la nouvelle doctrine Castaner a bloqué toutes les rues autour de l’Etoile: du coup, j’ai suivi le seul trajet possible, celui des rues ou avenues non fermées par les CRS. Au cours de cet après-midi, j’ai ainsi pu constater que les Gilets Jaunes ont été systématiquement repoussés dans les rues et avenues comme des malpropres, où, bien entendu, les casseurs se sont vengés sur toutes les banques et magasins disposant d’une grande vitrine. ET même les petits commerçants ont été massacrés sans parler des scooters renversés, des voitures mises à feu ou des Monop pillés.





Pour une manifestation de cette ampleur, il faut le reconnaître, on a eu peu de blessés et surtout aucun mort. En revanche, cette fois j’ai vu les CRS avancer très très vite et tirer des lacrymos en allant au contact, matraque au clair, plutôt que de subir, suivis par quatre ou cinq véhicules de renfort vers tous les points/coins de rues où les GJ se rassemblaient.

C’est le résumé de cette fameuse doctrine: obliger les manifestants à courir, ce qui ne veut pas dire se disperser, comme vous allez le voir sur les photos.

Si Castaner a sauvé les Champs-Elysées, l’Elysée et la rue du Fbg St Honoré, donc les ultra-riches, en revanche il a sacrifié les quartiers très riches, moyens riches etc., comme vous allez le voir dans mon reportage. Comme quoi, dans la vie, il est vital de faire des choix cruciaux. Il est vrai, pour sa campagne, les ultra-riches ont donné plus d’argent à Macron que les simples riches. Résultat ces derniers en ont fait les frais.

Techniquement, la doctrine Castaner n’a fait que déplacer le problème dans les rues adjacentes, qui ne constituaient pas une gloire parisienne afin que des images spectaculaires ne puissent plus tourner sur toute la planète comme celles du 1er décembre.

Autre conséquence de cette doctrine: frustrer les gens en colère encore plus, les amener à la révolte féroce, vouloir tout casser sur leur passage, donner aux casseurs encore plus de liberté et aux « jeunes » de banlieue « défavorisée » (LoL) de venir voler les riches avec encore moins de risques que le 1er décembre. Bref plus de liberté d’action.

Comme s’il y avait une solution miracle de maintien de l’ordre pour mater la colère populaire !!!

Un peuple en colère ne se calme pas à coups de jets d’eau, comme un trottoir nettoyé de ses saletés. En revanche, quand les CRS donnent les jets d’eau, les manifestants, eux, ont le sentiment d’être des malpropres, des saletés abandonnées sur la chaussée, et leur humiliation n’en devient que plus vindicative (je ne comprends même pas que la PP puisse utiliser une telle machine à humilier, grossière erreur de psychologie des foules).

On peut aussi voir ces violences comme la réponse des pauvres, des sans-dents et des moins que rien à l’ultra violence des riches, qui, avec Macron, a atteint un niveau jamais vu depuis 1788.

Encore plus surprenant dans cette manifestation du 8 décembre: le nombre de femmes salariées montées de St Cyr l’Ecole, Vannes, Carlaix, Brest, Dijon, Arras, bref de toute la France pour exprimer leur colère au président Macron, a été phénomènal. J’ai discuté avec elles et toutes me disaient qu’elles se privaient régulièrement soit pour finir le mois, soit pour offrir quelques vacances ou cadeaux à leurs enfants. Le choix entre faire le plein du réservoir et faire le plein du frigidaire. Le choix entre acheter de nouvelles lunettes ou s’abimer la vue en attendant des jours meilleurs. Etre obligée de jongler avec les bons de réduction pour gratter 10 ou 15 euros sur le ticket final à la sortie des caisses. Bref passer sa vie à compter chaque centime. « Cette fois on en a marre, et on vient lui dire, à ce président des riches que nous on n’a plus rien au 15 du mois« …

Constat: cette rage et haine s’amplifient à chaque manifestation. Je redoute le mois de janvier, lorsque des millions de bulletins de salaire se verront amputés de 200 à 300 euros de plus. Ca va être sanglant si Macron ne change pas de politique du jour au lendemain.

Mais quel que soit son discours de ce lundi soir, une chose est sûre: le monstre de la colère du peuple est sorti de la boîte de Pandore et n’est pas prêt d’y retourner.

La France est désormais une cocotte-minute qui n’a plus de couvercle.