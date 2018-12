Après avoir invité des millions de migrants, les patronat allemand révulsé par la « racaille jaune » exige une dictature pour son Europe insoumise. Il leur faudra imposer le marché par le sang. Par nos amis trotskistes (WSWS.org) !

La presse économique allemande réagit avec indignation à la tentative du président français Emmanuel Macron d’apaiser le mouvement de protestation des «gilets jaunes» par des concessions sociales. Bien que les mesures annoncées par Macron dans un discours télévisé lundi soir soient négligeables et ne contribuent en rien à éliminer les inégalités sociales contre lesquelles les protestations sont dirigées, les médias l’accusent de capituler devant la «populace» et de compromettre ainsi la stabilité de l’euro et l’Union européenne.

«La réaction du président français à la populace jaune doit sonner l’alarme à Berlin: Emmanuel Macron n’est pas un partenaire dans le sauvetage de l’euro et de l’Europe, mais un facteur de risque», explique Olaf Gersemann dans le quotidien Die Welt.

Le rédacteur en chef de l’économie, des finances et de l’immobilier peut difficilement contrôler sa colère. Il s’exclame avec colère qu’ au lieu de «veiller à ce que le salaire minimum n’augmente que modérément ou de préférence pas du tout», Emmanuel Macron dépose les armes. Pendant des semaines, «les vestes jaunes ont fait rage en France». Mais au lieu de «s’opposer aux excès» et de «passer à l’offensive», Macron a raté l’occasion et légitimé les émeutes a posteriori en «rampant devant la foule qui brûle des voitures».

(…)

Derrière ces commentaires se cache le langage de la dictature.

La protestation des «gilets jaunes», déclenchée par l’augmentation de la taxe sur les carburants, s’est rapidement transformée en un vaste mouvement de masse contre les inégalités sociales soutenu par la grande majorité de la population française. Après des décennies de coupes sociales et de redistribution des revenus et des richesses vers le haut, elle est devenue l’expression de la colère de la classe ouvrière et de larges couches de la population qui ne peuvent plus joindre les deux bouts à la fin du mois, alors qu’une petite minorité vit dans le luxe.

L’ancien banquier d’affaires Emmanuel Macron incarne cette aristocratie financière. La brutalité avec laquelle il réduit les prestations sociales n’est dépassée que par son arrogance personnelle. Dès le début, son gouvernement a brutalement réprimé les manifestations. Rien que le week-end dernier, près de 90.000 policiers lourdement armés ont été déployés, attaquant sans avertissement de grandes foules de manifestants avec des grenades lacrymogènes et des canons à eau. 1723 participants ont été arrêtés selon le décompte officiel.

La politique des grandes puissances, le militarisme et la redistribution en faveur des riches ne sont pas compatibles avec la démocratie. Le commentaire de Die Welt l’exprime ouvertement. Il exige qu’un président ou un chancelier ne se soumette pas à la volonté démocratique de la majorité, mais qu’il s’oppose à la majorité et, si nécessaire, mette sa fonction en danger «pour faire ce qui est juste en matière de politique économique». Ce qui est «juste en matière de politique économique» est déterminé par les représentants des banques; c’est le marché boursier et non les besoins de la société qui en décide.

Les nouvelles lois totalitaires sur la police, l’expansion d’un appareil de surveillance complet, les liens étroits entre les services secrets et les extrémistes de droite et la cour faite à l’AfD par les médias et tous les autres partis au Parlement montrent tous à quel point les préparatifs pour une dictature sont déjà avancés. Bien que le parti d’extrême droite n’ait obtenu que 12,6 % des voix, il donne maintenant le ton à la politique du gouvernement en matière de réfugiés et dans de nombreux autres domaines.

http://www.dedefensa.org/article/macron-legauleiteret-la-populace-jaune