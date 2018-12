« Est-ce que vous pensez que la tuerie de Strasbourg donne une bonne image du gouvernement ? » DONC ET PAR CONSÉQUENT UN ATTENTAT A BIEN EU LIEU (PAR UN LECTEUR FAROUCHE ENNEMI DE LA THÉORIE DE LA CONSPIRATION – ET COMME IL A RAISON !!!)

Ceux qui soufflent sur la théorie du complot à propos de Strasbourg donnent – encore une fois – le bâton pour se faire battre. Est-ce que vous pensez que la tuerie de Strasbourg donne une bonne image du gouvernement ?

Je récapépète : un franco-arabe de 30 piges avec 70 mentions et 27 condamnations sur son casier judiciaire, qui fout la merde en France, en Allemagne et en Suisse depuis l’âge de 10 ans, qui a versé dans le djihadisme pendant ses années de zonzon, et qui est SUIVI pour ça (fiché S lui et son frère) par nos RG, décide un jour d’aller tuer des infidèles sur le fameux marché de Noël de Strasbourg. Il passe un barrage policier où les gens sont censés être fouillés (alors qu’il est recherché, et armé), va tirer sur des gens dans un espace clos (3 morts, 13 blessés dont 5 grave) avec un vieux flingue de 8mm qui date de plus d’un siècle, et s’enfuit… en taxi (! !). C’est grâce au témoignage du chauffeur de taxi que nos pandores trouvent enfin son nom (dans notre pays vidéo surveillé et surveillé). L’élite de la police française est alors sur les dents (dont le RAID), et 700 FDO traque un type – blessé au bras – qui leur échappe pendant DEUX JOURS entiers – en fait il est planqué à côté lol. Finalement le type sort de sa planque pour attaquer une patrouille (en mode suicide je suppose), et se fait enfin tuer dans l’échange de coups de feu.

Si ce truc était vraiment organisé, il n’aurait pas tourné en telle PANTALONNADE… pour toute la Clique du haut : les Renseignements, les forces de police et leur hiérarchie (de nouveau dépassés), mais aussi l’Union européenne (passage incessant de frontières pour les voyous), la gestion des prisons chez nous (radicalisme quasi-automatique des musulmans), le mode de fonctionnement de la justice (malgré son incroyable CV le type est toujours français, toujours en France et toujours dehors), la brillante politique sécuritaire française (chez nous seuls les voyous sont armés, et les policiers jamais là et/ou toujours débordés) etc.

Ou alors si c’est organisé, c’est par les Pieds Nickelés ! 🙂

https://www.breizh-info.com/2018/12/13/107686/xavier-raufer-apres-lattentat-de-strasbourg-de-taubira-en-belloubet-de-cazeneuve-en-castaner-zero-resultats-en-matiere-de-lutte-contre-la-terreur-le-crime-les-hybrides