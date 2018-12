Face au globalisme et à ses invasions, Paul Craig Roberts évoque notre ami Jean Raspail et la fronde des généraux français (car en France républicaine un général est fait et galonné pour nous faire envahir)

Le roman de Jean Raspail se dévoile sous nos yeux.

Les Russes et les Chinois n’ont rien à faire avec l’Europe et les États-Unis. L’Occident s’auto-détruit à un rythme rapide.

UN GÉNÉRAL FRANÇAIS ACCUSE UN MACRON À LA «TRÉSORERIE» À LA SUITE DU PACTE DE MIGRATION DE L’ONU Une

lettre ouverte dit aux citoyens français qu’ils ont une autre raison de se révolter

Un groupe de généraux de l’armée française a écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron accusant le président français de «trahison» en signant le pacte des Nations unies sur la migration.

Le pacte, signé lundi par 164 pays, dont la France, n’est pas juridiquement contraignant, mais permet de traiter les migrations illimitées comme un droit humain et les critiques des migrations massives comme des discours de haine.

Une lettre écrite par le général Antoine Martinez et signée par dix autres généraux, un amiral et un colonel, ainsi que l’ancien ministre français de la Défense, Charles Millon, avertissent Macron que cette mesure prive la France de davantage de souveraineté et fournit une raison

supplémentaire personnes battues « à » se révolter « .

La lettre accuse Macron d’être «coupable de déni de démocratie ou de trahison contre la nation» pour avoir signé le pacte sans l’avoir présenté au peuple.

« L’Etat français a tardé à réaliser l’impossibilité d’intégrer trop de personnes, en plus de cultures totalement différentes, qui se sont regroupées au cours des quarante dernières années dans des régions qui ne sont plus soumises aux lois de la République », indique la lettre. , ajoutant que l’immigration de masse efface les «repères de civilisation» de la France.

Selon l’eurodéputée britannique Janice Atkinson, le pacte des Nations Unies aurait pour effet d’inonder l’Europe de 59 millions de nouveaux migrants dans les six prochaines années.

Avertissant que le plan conduirait à «écraser la culture et l’identité» des pays européens, Atkinson a également souligné que le pacte pourrait conduire à des lois sur le discours de haine rendant illégale l’utilisation du terme «migrants illégaux», le remplaçant par «irrégulier». migrants « .

« Il sera illégal de ne pas utiliser le langage prescrit », a prévenu Atkinson, ajoutant que les citoyens européens pourraient « dire adieu à votre démocratie et à votre mode de vie » si le pacte était mis en oeuvre.

Le taux d’approbation du président Macron est tombé à 18% au milieu d’une vague d’émeutes de protestation contre un certain nombre de problèmes, notamment les taxes sur les carburants et l’immigration de masse.

Lire la lettre complète des généraux français ci-dessous (traduit).

Monsieur le Président,

Vous êtes sur le point de signer le «Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière» les 10 et 11 décembre, qui établit un véritable droit à la migration. Elle peut s’imposer dans notre législation nationale par le biais de traités préexistants ou du principe de responsabilité commune énoncé dans ce pacte.

Il nous semble que la seule souveraineté qui restera à la France consistera à définir librement la manière dont les objectifs du pacte devront être mis en œuvre. Vous ne pouvez pas abandonner cette nouvelle partie de la souveraineté nationale sans débat public alors que 80% de la population française estime qu'il est nécessaire de stopper ou de réglementer de manière drastique l'immigration. En décidant seul de signer ce pacte, vous ajouteriez un motif supplémentaire de révolte à la colère d'un peuple déjà battu. Vous seriez coupable d'un déni de démocratie ou d'une trahison contre la nation.

De plus, les finances de notre pays sont épuisées et notre dette augmente. Vous ne pouvez pas prendre le risque d’un appel onéreux pour une migration aérienne sans montrer au préalable que vous ne devrez pas recourir à davantage de taxes pour atteindre les objectifs du pacte. D’autre part, vous devez pouvoir, en termes de sécurité, limiter les conséquences liées à l’arrivée de populations extra-européennes. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer que l’essence même de la politique est d’assurer la sécurité à l’extérieur et l’harmonie à l’intérieur. Cependant, cet accord ne peut être obtenu que s’il maintient une certaine cohérence interne de la société seule capable de permettre de vouloir faire ensemble, ce qui devient de plus en plus problématique aujourd’hui.

En fait, l’État français a tardé à réaliser l’impossibilité d’intégrer trop de personnes, en plus de cultures totalement différentes, qui se sont regroupées au cours des quarante dernières années dans des régions qui ne sont plus soumises aux lois de la République.

Vous ne pouvez pas décider seuls d’effacer nos repères de civilisation et de nous priver de notre patrie charnelle.

Nous vous demandons donc de différer la signature de ce pacte et d’appeler par référendum les Français à voter sur ce document. Vous êtes responsable devant le français de vos actions. Votre élection n’est pas vide.

Nous soutenons l’initiative du général MARTINEZ contre la signature de ce pacte qui doit être adopté par les États membres de l’ONU lors de la Conférence intergouvernementale de Marrakech.

Général Antoine MARTINEZ

Charles MILLON – Ancien Ministre de la Défense

Général Marc BERTUCCHI

Général Philippe CHATENOUD

Général André COUSTOU

Général Roland DUBOIS

Général Daniel GROSMAIRE

Général Christian HOUDET

Général Michel ISSAVERDENS

Amiral Patrick MARTIN

Général Christian PIQUEMAL

Général Daniel SCHAEFFER

Général Didier TAUZIN Généraliste

Jean Louis CHANAS

