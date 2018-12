« j’ai vu des femmes se faire battre par les CRS et les gilets jaunes prendre des selfies ». Un lecteur sur un ton célinien narre sa déception.

Etre reçu à Matignon? A l’Elysée? Belle mascarade qui préfigurait déjà la sodomie globale!

Clamer aux chiens de paille « la police avec nous! »? Utopie de couilles molles!

En 1789, le peuple n’avait que des fourches, des bâtons, et sa testostérone!

En 2018 le peuple est dévirilisé et les bâtons sont ceux des chiens sus-nommé!

Cette journée du 8 décembre eût dû être le départ la reconquête de notre pays; elle n’est et ne sera que l’inscription au livre de la honte!

Que d’espoirs jetés en pâture aux baltringues politicardes!

Nous, patriotes avérés avons déjà perdu la bataille. Nous pensions compter les points et nous nous sommes totalement plantés!

On est jamais mieux servi que par soi-même! C’est, ô combien démontré!

A méditer!

On s’est coltiné avec les nervis des basses œuvres et à part quelques petites plaies ouvertes, des bosses, des cocards, nous sommes maquillés devant notre miroir telles des enflures inutiles!

Méchancon, Byzancenot, la marâtre le pène ouvert et tous les autres merdiocrates se réjouissent, à juste titre…Philippe Le Moche, Castagnette et consorts sont tout sourire! Et ils peuvent pavoiser; ils ont gagné!

Notre petite fiotte présidentielle a donc les coudées libres pour signer notre sodomie à Marrakech!

« Je vous ai bien eu, j’vous l’ai mis dans l’cul! »

Plus de 2700 arrestations…Et pour quels résultats…Une fois de plus, les couillus morflent pour les moutons bobocrates!

Alors, j’abonde dans les écrits de Léon et s’il décide de mettre fin à son blog, ce ne sera pas une fatalité mais bien l’amer constat sur une populace de limaces baveuses bonnes à écraser!

