La phrase du jour : « Il y en a qui prient, se battent, d’autres qui ne connaissent que le clavier. »

@nikita

Il y en a qui prient, d’autres qui ne connaissent que le clavier.

Il y en a qui prient et qui se battent contre les poulets et donc contre le gouvernement car ils savent que ce qui est devenu adage est démontré: « aide-toi et le ciel t’aidera »!

Il y en a qui sont qualifiés de complotistes mais qui se démontrent combattants en quittant leurs claviers.

Il y en a qui jettent l’opprobe sur ceux qui vont se friter avec les flics parce qu’ils sont croyants.

Vous noterez au passage qu’ici, aucun croyant ne vous juge ni aucun complotiste. Ils sont ce qu’ils sont mais eux vous respectent.

Et vous, vous placez ou? Dans les combattants ou les combattus?