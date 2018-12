Maures de rire : les nouvelles crèches selon le pape François ! Une mer de plastique bourrée de petits migrants… De la religion cathodique explosive. Lisez la suite !

Tous les ans vers Noël (le mot consacré est « marronnier »… qu’il faudrait peut-être ici remplacer par « sapin »!!), on nous ressort l’histoire de « Jésus migrant ». Une instrumentalisation politiquement correcte qui n’a rien à voir avec la vraie histoire, à laquelle Antonio Socci rend justice ici (12/12/2018)

La crèche d’Acquaviva

A Acquaviva delle Fonti, dans la province de Bari, le comité des fêtes a fait installer, avec l’approbation du conseil municipal une crèche qui suscite ces jours-ci pas mal de protestations dans les milieux tradis, en particulier sur les réseaux sociaux.

L’explication de la crèche est donnée par les concepteurs eux-mêmes:

L’enfant naît dans la mer, où avec Joseph et Marie, les réfugiés, que personne n’accueille, vivent l’expérience que vivent de nombreux migrants dans notre mer Méditerranée.

Et la mer de plastique comme toile de fond de la Nativité est un cri d’alarme contre la pollution.

L’Évangile de Luc raconte la naissance du Christ et on peut relire l’histoire de Marie et de Joseph à la lumière de celle, douloureuse, des migrants d’aujourd’hui. Marie et Joseph ont été forcés de partir. Ils se sont retrouvés face à la chose peut-être la plus difficile : aller à Bethléem et faire l’expérience que c’était une terre où il n’y avait pas de place pour eux.

Nous voyons les traces de familles entières qui sont aujourd’hui containtes de partir. Nous voyons les traces de millions de personnes qui ne choisissent pas de partir, mais qui sont forcées de se séparer de leurs proches et de leur foyer. Dans bien des cas, ce départ est plein d’espoir, plein d’avenir ; dans bien d’autres, ce départ n’a qu’un seul nom : la survie.

Un enfant noir [ndt: initialement, il était blanc, mais ultérieurement, il changé de couleur, preuve des intentions politiquement correctes des responsables] naît dans la mer glacée en hiver. Symbole de beaucoup de femmes et de mères qui affrontent voyage pour la survie et les attentes de leur bébé. Des milliers de personnes qui n’y parviennent pas et qui meurent sans personne pour les aider, sans personne pour les sauver.



Parmi les réactions, celle que Francesco Colafemmina (que je me réjouis de retrouver ici, un peu par hasard, et qui fut lui-même candidat à la mairie d’Acquaviva) a fait parvenir à Il Giornale, le quotidien « propriété de la Famille Berlusconi » (nous rappelle fielleusemnt Republicca & Co) , qui y consacre un article, sous le titre TOLLÉ SUR LA CRÈCHE: LA SAINTE FAMILLE COMME LES MIGRANTS

À Noël, nous sommes tous meilleurs et parfois même idéologiques. Il arrive ainsi que tout le monde veuille tirer l’Enfant Jésus par les langes, d’un côté et de l’autre. Surtout dans la crèche. Le dernier cas est celui de la commune d’Acquaviva delle fonti, dans la province de Bari, où a été installée une représentation vraiment singulère de la Nativité dans laquelle Saint Joseph et la Vierge sont personifiés par deux mannequins migrants qui risquent de sombrer dans une mer de bouteilles. Une touche supplémentaire est apportée par un Enfant Jésus coloré, placé au centre d’un gilet de sauvetage. Une petite note qui, cependant, sert à donner une bonne idée de la pensée qui se cache derrière ceux qui ont tout organisé: au début, la statue du bébé était claire, mais ce n’était évidemment pas suffisant pour satisfaire le politiquement correct. C’est ainsi qu’il a été rapidement remplacé par un autre plus sombre…. ».



(…) Et [voici] le commentaire indigné de Colafemmina : « Pendant dix ans, j’ai lutté contre la dévastation de l’art et de l’architecture sacrée, je n’ai sincèrement jamais imaginé que dans mon pays, dans mes Pouilles, de telles horreurs pourraient se réaliser. Les Pouilles, qui ont donné naissance à de grands maîtres comme Stefano da Putignano, auteur d’une merveilleuse crèche du XVIe siècle conservée dans l’église mère de Polignano, sont devenues le théâtre de telles réinterprétations laïcistes et blasphématoires de la crèche au nom de l’immigrationisme et de l’environnementalisme.

