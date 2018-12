Tristesse. Peu de monde. Le mouvement concentre les tirs de beaucoup de gens. Des légions d’usurpateurs avec des comptes récents sabotent follement les Gilets Jaunes sur Internet. Leurs arguments me donnent envie de saisir un couteau et de les défigurer. La France détestable et qui doit périr refait surface.Est-ce la fin ou l’articulation d’une deuxième phase des Gilets Jaunes pour un 2019 terrible et violent ? Parce que de vous à moi, Nicolas, je ne me vois pas rempiler professionnellement comme les quinze dernières années que j’ai subies : salaires merdiques, hiérarchie à tuer, boulots absurdes et violences physiques de ma part.

OUI MAIS :