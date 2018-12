Antoine de Vézelay : « Certes, le Vatican est rose, mais pour rentrer au Vatican rose, il faut franchir les frontières italiennes, à nouveau surveillées. »

http://www.fdesouche.com/1119977-italie-96-darrivees-de-migrants-sur-deux-ans-les-debarquements-ont-quasiment-disparu

Il y a de moins en moins de migrants débarqués en Italie. Le ministère de l’Intérieur annonce une baisse spectaculaire du nombre de personnes qui ont rejoint les côtes de la péninsule. Avec parfois même des semaines entières sans aucune arrivée. Il y a des années que cela n’était pas arrivé.

Depuis le mois de janvier, 23 000 personnes seulement sont arrivées par la mer en Italie. C’est 96% de moins qu’il y a deux ans. Ils sont partis de Libye et de Turquie. Ce sont surtout des Tunisiens, mais aussi des Erythréens, des Soudanais et des Pakistanais pour citer les plus nombreux.

Depuis le mois d’août, quand le ministre de l’Intérieur Salvini a bloqué dans un port pendant 10 jours les rescapés secourus par le bateau Diciotti, les débarquements ont même quasiment disparu.