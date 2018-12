Infériorité US : Vasilescu NOUS rassure ! Sauf que la Russie rasera gratis les pays européens dirigés par des politiciens collabos…

Infériorité US : Vasilescu rassure ! Sauf que la Russie rasera gratis les pays européens dirigés par des politiciens collabos…

Par Valentin Vasilescu

De 2002 à aujourd’hui, le Pentagone a dépensé 150 milliards dollars pour le développement et l’opérationnalisation de trois types de boucliers balistiques. De mon point de vue, le résultat est catastrophique.

Pour l’interception des missiles balistiques sur le parcours de croisière, il y a le système fixe GMD (Ground-based Midcourse Defence) et le système Aegis BMD mobile (montés sur des navires de guerre). Aucun de ces deux systèmes ne peut intercepter des engins guidés, capables de manœuvrer dans leur trajectoire. Donc, dans le cas du système russe hypersonique « Avangard », les deux boucliers américains sont inutiles. Pour intercepter les missiles balistiques lors de la descente et la réentrée, les Américains ont créé le système THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Le nouveau missile hypersonique Zircon russe et Kinzhal spécialement créé pour frapper les porte-avions américains ont une altitude maximale de 50 000 m. Ils ne vont pas et ne pénètre pas dans l’atmosphère de sorte qu’ils ne peuvent être interceptés par le système THAAD.

En 2002, les Etats-Unis étaient arrivés à la conclusion qu’ils devaient se retirer du Traité ABM signé en 1972 avec l’URSS. Quelle que soit la quantité des systèmes détenus par les États-Unis et le nombre de zone de déploiement de ces systèmes à travers le monde, ils sont inefficaces contre les nouveaux missiles russes.

Rappelons que le traité ABM était plus que raisonnable, car il limitait les systèmes balistiques de chaque côté sur le territoire national.

Pour les Etats-Unis, il s’agissait en fait de transférer les fonds du Pentagone destinés aux forces de missiles stratégiques, vers le développement des boucliers balistiques. Le résultat a été que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Minuteman III (entrés en service en 1970) n’ont plus été modernisés depuis la fin de la guerre froide et ont été largement dépassés par les nouveaux missiles lourds russes.

Si le Pentagone ne modifie pas l’ordre des priorités, l’écart existant déjà avec les forces de missiles stratégiques de la Russie augmentera de manière exponentielle. Etant donné que le Pentagone n’a plus financé aucun projet de missiles balistiques intercontinentaux depuis plusieurs décennies, les États-Unis ne produisent plus de moteurs de fusée à forte puissance. Les États-Unis en sont arrivés à une situation où ils ne sont plus en mesure de placer leurs satellites-espions dans l’espace si la Russie refuse de leur vendre des moteurs de fusée RD-180.

Pour commencer, pour combler le fossé, le Pentagone fera de petits pas en concevant et en développant ce qu’il pourra. Il s’agira tout au plus de missiles balistiques à rayon d’action moyen (inférieur à 3 000 km). Ces missiles dirigés contre la Russie violent le traité INF, mais ont l’avantage d’être situés en Europe et pourront atteindre leurs cibles 3 à 5 fois plus rapidement.

En se retirant unilatéralement de l’INF, les États-Unis pourraient toujours avoir un problème avec certains pays européens membres de l’OTAN qui n’accepteront pas les missiles américains sur leur territoire, parce que la réaction de la Russie sera de les avoir « en ligne de mire ». La Russie peut utiliser ses moteurs de fusée existants pour construire un bien plus grand nombre de ces missiles que les États-Unis, des missiles qui seront situées dans la partie européenne de la Russie.

Les pays qui acceptent d’héberger les installations américaines deviennent automatiquement des cibles pour les missiles nucléaires russes.

Valentin Vasilescu

Traduction Avic – Réseau International

https://reseauinternational.net/un-motif-possible-du-retrait-americain-du-traite-inf/