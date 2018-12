Imbroglio veut plus de migrants (Zerohedge) et de pieds à laver ; ça nous fait une belle jambe. Quel talon d’Achille tout de même que cette religion cathodique et que ce pape des notions unies !

par Tyler DurdenLundi, 17/12/2018 – 09h1560ACTIONSTwitterFacebookRedditEmailImprimer

«C’est la« responsabilité morale »du monde extérieur d’accepter encore plus de migrants», a expliqué lepape François dans un discours prononcé jeudi.

Cette année, cela fait 70 ans que l’organisation mondialiste qu’est l’ONU a adopté la «Déclaration universelle des droits de l’homme».

C’est pour cette raison que le pape François a exhorté le monde extérieur à ouvrir ses portes à encore plus de migrants.

Il a rappelé que la déclaration reconnaissait que tous les êtres humains avaient «des droits universels et indivisibles», qui sont à la base de «la justice, la liberté et la paix dans le monde».

Selon le pape, il incombe à chacun de faire face aux conséquences de la guerre, de la pauvreté, des inégalités et des migrations massives.

«Aucune solution au problème mondial des migrations de masse ne devrait ignorer notre responsabilité morale envers le bien commun: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ceux qui frappent à notre porte pour trouver un avenir sûr», a-t- il poursuivi.

Dans le même temps, la morale de ses proches conseillers n’est pas vraiment impressionnante. La semaine dernière, trois cardinaux ont quitté le plus important organe consultatif du pape, le Conseil des cardinaux.

Deux d’entre elles ont été poursuivies après la révélation d’abus sexuels. Mardi, l’un d’eux, le cardinal George Pell d’Australie, a été reconnu coupable de pédophilie.

Le nombre de migrants que le pape abrite lui-même dans son palais est inconnu.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que le pape prend la parole sur des questions mondialistes. Comme l’a déjà souligné Vladimir Poutine, les « péchés laïques » du pape comprennent:

Et puis il y a le réchauffement climatique et la nécessité d’un nouvel ordre mondial :

Le pape François a déclaré que le réchauffement de la planète était un fait et qu’une nouvelle autorité politique mondiale était nécessaire pour préserver l’humanité d’un désastre total. La nouvelle encyclique qui devait être publiée jeudi a été divulguée et il a été rapporté que cette nouvelle autorité politique mondiale envisagée par le pape François serait chargée de « la réduction de la pollution et du développement des pays et régions pauvres ».

Ce qui est amusant, c’est que cela semble parfaitement conforme au nouveau programme de développement durable qui sera lancé aux Nations Unies en septembre .

