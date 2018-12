« La fin de la démocratie est proche : la séparation physique des dieux et des inutiles »… Harari et les horreurs du Cyber surhomme à venir : éliminons les « paléo-humains » !

– Vous utilisez la notion de «surhomme» pour la prochaine évolution de l’Homo sapiens. Un terme connoté.

– Je sais. Il y a quatre-vingts ans les nazis espéraient cultiver le surhomme par la reproduction sélective et la purification ethnique. La science actuelle poursuit un objectif apparenté mais avec des moyens autrement plus efficaces, l’ingénierie génétique et les interfaces entre cerveau et ordinateur. Ces surhommes auraient des facultés physiques et cognitives très supérieures aux nôtres: meilleure mémoire, intelligence accrue, corps plus fort et plus résistant. Peut-être allons-nous vers un avenir où une petite partie de l’humanité aura des facultés de type divin, tandis que les autres resteront en rade. Le XXIe siècle pourrait assister à l’éclosion d’une classe nouvelle, celle des inutiles. Ils n’ont plus de pouvoir politique et aucune valeur marchande. Et je tiens cela pour le plus grand danger dans un avenir proche.

– Venons-en à la partie la plus noire de votre livre.

– Ce n’est pas de la science-fiction, ça a commencé il y a longtemps. Dans le domaine militaire, les évolutions techniques ont souvent des années d’avance sur l’économie civile. Au XXe siècle, les armées dépendaient de soldats recrutés en masse. Mais de nos jours l’immense majorité des gens n’ont plus d’utilité militaire. Les armées les plus avancées s’en remettent à un petit nombre de super-guerriers, du genre des unités spéciales américaines à l’équipement high-tech. Les généraux préfèrent miser sur les drones et la cyberguerre que sur de la chair à canon.

– C’est à saluer.

– Oui, mais que dire si la même évolution se produit dans vingt ou trente ans dans l’économie civile? Il est hautement probable que les algorithmes et les robots assumeront non seulement des emplois industriels mais aussi des prestations de service. A quoi sert un chauffeur de poids lourd si des véhicules autonomes font le travail à moindre coût et de manière plus sûre? Parmi les métiers menacés figurent aussi les représentants de commerce, les courtiers en bourse et les employés de banque. Enseignants et médecins ont aussi du souci à se faire.

– Jusqu’ici, la technologie a toujours créé de nouveaux emplois.

– Je doute qu’un camionneur quinquagénaire sans emploi puisse être aisément recyclé en designer de réalité virtuelle. Le problème est la vitesse inouïe du progrès. Naguère, des innovations techniques comme l’imprimerie ou la machine à vapeur se diffusaient très lentement, la société et le politique avaient le temps de s’adapter aux réalités nouvelles.

– L’Homo deus serait-il vraiment une espèce nouvelle ou seulement une version améliorée de l’Homo sapiens?

– Question de définition: les surhommes qui verront le jour dans les cent ans à venir se différencieront sans doute davantage de nous que nous différons de l’homme de Néandertal ou du chimpanzé. Du coup, il serait correct de parler d’une espèce nouvelle.