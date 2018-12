« La majorité de la population française est hostile à l’immigration. La majorité des gouvernements est favorable à l’immigration. » Yves Mamou et le pouvoir socialiste (en matière migratoire)…﻿

« La majorité de la population française est hostile à l’immigration. La majorité des gouvernements est favorable à l’immigration. » Yves Mamou et notre foutage de gueule gouvernemental en matière migratoire

Attend-on d’un Président de la République qu’il organise un «débat»? Celui sur l’immigration qu’Emmanuel Macron a proposé dans son allocution télévisée du 10 décembre, a tourné au fiasco avant même d’avoir commencé. Le 12 décembre, en conseil des ministres, il était clairement annoncé cinq débats nationaux, dont un sur l’immigration «dans un contexte de mondialisation et de laïcité parfois bousculées». Mais si l’on en croit le journal L’Opinion du 14 décembre, à la fin du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a annoncé quatre débats et non pas cinq. Entre le compte-rendu écrit du conseil des ministres et sa retranscription orale, un écart notable avait déjà commencé de se creuser. Non seulement, l’immigration est devenue un sous-thème de la question «citoyenneté» mais l’intitulé même du débat est présenté de façon moins dramatique: les mots «inquiétudes des Français» ont disparu du compte rendu oral et le gouvernement n’entendait plus discuter de la question migratoire que sous l’angle des attentes des Français «dans le cadre de la mondialisation». Difficile de traiter un brasier de manière plus désincarnée.

En matière d’immigration, les déclarations sibyllines n’apaisent pas.

Entre l’Élysée et Matignon, le «débat» immigration a donc déjà viré au conflit. Sur une simple retranscription. Pourtant, le 10 décembre, dans son allocution télévisée, Emmanuel Macron s’était montré très clair. «Je veux aussi que nous mettions d’accord la Nation avec elle-même sur ce qu’est son identité profonde, que nous abordions la question de l’immigration. Il nous faut l’affronter. Ces changements de fond qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. Il devra se dérouler au niveau national dans nos institutions, chacun y aura sa part: gouvernement, assemblées, partenaires sociaux et associatifs ; vous y aurez votre part. Je veux (…) prendre ainsi le pouls vivant de notre pays.»

Que voulait dire par là le président? En matière d’immigration, les déclarations sibyllines n’apaisent pas. Sitôt l’allocution terminée, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, a revêtu son armure de combat. Si le gouvernement entend faire des immigrés un «bouc émissaire jeté en pâture des frustrations sociales» des «gilets jaunes» a-t-il annoncé, il trouverait à qui parler. Nicolas Dupont-Aignan, député de Debout la France, avait, lui, sifflé de colère, et traité d’ «hypocrite» la proposition d’un président qui n’avait jamais caché (ni annoncé) qu’il allait souscrire au lendemain de son allocution, au fameux «Pacte de l’ONU en faveur de migrations sûres, ordonnées et régulières». Ce Pacte qui fait de l’immigration un quasi droit de l’homme, que l’on soit réfugié ou pas, n’a certes pas valeur de traité, mais n’en contient pas moins de quarante fois l’expression «nous nous engageons à…».

» LIRE AUSSI – Le Pacte mondial sur les migrations pourrait devenir contraignant

Proposer à la nation de «débattre» sur l’immigration et signer «en même temps» le Pacte de l’Onu ne pouvait que donner au citoyen le sentiment d’une raillerie. Le risque était grand qu’une démarche peut-être sincère du gouvernement de débattre sur l’immigration soit considérée comme une de ces moqueries ou petites phrases insultantes qu’Emmanuel Macron n’a jamais pu s’empêcher de lâcher tant au long de sa campagne présidentielle que depuis qu’il est président.

Proposer à la nation de « débattre » sur l’immigration et signer «en même temps» le Pacte de l’Onu ne pouvait que donner au citoyen le sentiment d’une raillerie.

Poser la question de l’immigration – surtout après trois années de pic migratoire – revient forcément à interroger une population qui souffre, tant du terrorisme islamiste que des conflits liés à la multiculturalité. Or le gouvernement donne le sentiment d’agir comme s’il n’était au courant de rien. Est-il pensable que les résultats des multiples sondages publiés année après année sur le sujet, n’aient jamais atteint les plus hautes sphères de l’État? Tout journaliste un peu averti sait – et le baromètre sur la «confiance» que le Cevipof, le centre de recherche de Science Po, publie chaque année, le confirme – qu’avec une massive régularité, les Français condamnent aux deux tiers des voix, l’immigration de masse qui sévit en France depuis trente ans.

La cacophonie politique qui sévit aujourd’hui n’est pas sans rappeler celle qui a surgi en 2009, quand Nicolas Sarkozy a voulu lancer un grand «débat» lui aussi sur l’identité nationale. Devenu président de la République en 2007, Nicolas Sarkozy a fait croire aux Français qu’il allait restaurer l’identité nationale française. Il a même créé un ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du codéveloppement dont il a confié le portefeuille à Brice Hortefeux. Lequel s’est empressé, l’année de sa nomination, de se rendre au Congo, au Gabon, au Bénin, au Sénégal, en Tunisie, à l’île Maurice, au Cap-Vert, au Burkina Faso pour signer des accords bilatéraux d’immigration. Parallèlement, dans un grand nombre de métiers, le marché du travail a été ouvert aux ressortissants de ces pays. Ces accords et mesures étaient d’autant plus surprenants qu’en France, le chômage continuait de grimper et que la machine à intégrer française était en panne.

C’est en 2009, sous Nicolas Sarkozy, qu’Éric Besson, transfuge du PS, a succédé à Brice Hortefeux au ministère de l’Identité nationale. En 2010, Éric Besson s’est empressé de saborder son ministère en déclarant: «La France n’est ni un peuple, ni une langue, ni un territoire, ni une religion, c’est un conglomérat de peuples qui veulent vivre ensemble. Il n’y a pas de Français de souche, il n’y a qu’une France de métissage.»

Cette idée de métissage avait déjà été utilisée par Nicolas Sarkozy lui-même dans une tribune confuse publiée par Le Monde en 2009: «Respecter ceux qui arrivent, respecter ceux qui accueillent». Avec un tel titre, Nicolas Sarkozy donnait à penser qu’il s’apprêtait à sermonner les «racistes» d’un côté, mais aussi ces islamistes qui prennent trop de libertés avec la culture du pays d’accueil, la laïcité, le droit des femmes à se vêtir comme elles l’entendent, etc. Mais pas du tout!

La majorité de la population française est hostile à l’immigration.

La tribune défendait certes le droit de l’accueillant à conserver son identité, mais se terminait par une apologie du «métissage» bizarrement défini comme contraire au communautarisme: «Le métissage c’est la volonté de vivre ensemble. […] ce n’est pas la négation des identités, c’est pour chacun, vis-à-vis de l’autre, la reconnaissance, la compréhension et le respect.» N’importe qui sait que le métissage aboutit à une recomposition des identités. Bref, nul ne comprenait si l’article invitait les islamistes à s’adonner aux joies du mariage interethnique ou s’il invitait les Français de souche à se convertir à l’islam.

Le débat proposé par Emmanuel Macron mais déjà rogné aux entournures par Édouard Philippe donne le sentiment de reproduire la même cacophonie. Pour une raison simple: la majorité de la population française est hostile à l’immigration. La majorité des gouvernements – et l’actuel y compris – est favorable à l’immigration. Il est à craindre que toute tentative de ces derniers de faire changer d’avis les Français n’aboutira qu’à plus de colère et de frustration.

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/12/14/31001-20181214ARTFIG00255-voila-pourquoi-le-debat-sur-l-immigration-n-aura-pas-lieu.php