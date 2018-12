Décisif, lecteurs : les vieux et les soixante-huit tarés se tapent BFM et TF1, les jeunes Fdesouche et egalitéetreconciliation.fr, les surdoués Nicolas Bonnal, Dedefensa et le blog à Lupus!

TV: quelle est la chaîne dont les spectateurs sont les plus vieux?

Lorsque Julien Lepers est évincé de Questions pour un champion, les médias vont chercher des réactions dans les maisons de retraite. Caricatural? Hélas non. Le public de France 3 est vieux: 61,4 ans en moyenne. La moitié de son audience a même plus de 65 ans…

La télé attire les vieux

La Trois est depuis longtemps la chaîne la plus vieille de France. Mais, depuis l’an dernier, elle partage ce record avec Arte, qui l’a rattrapée. Suivent France 5 et France 2. A l’autre bout du classement, les chaînes les plus jeunes sont logiquement celles qui s’adressent aux enfants: Gulli et France 4.

Toutes chaînes confondues, le téléspectateur moyen est âgé de 50,7 ans. Soit une dizaine d’années de plus que la moyenne des Français. Ce poids des séniors est assez logique: ils ont plus de temps libre, et passent plus de temps devant le petit écran -précisément, les plus de 50 ans la regardent la télévision trois fois plus que les 15-24 ans.



M6 et TF1 vieillissent trop vite



Depuis 1992, l’âge moyen du téléspectateur a vieilli de 4,4 ans, soit à peu près au même rythme que toute la population.

Mais toutes les chaînes ne sont pas égales face à ce vieillissement. Certaines chaînes vieillissent plus vite que la moyenne. Ainsi, les dirigeants de M6 ont de quoi se faire des cheveux blancs: leur audience a vieilli de 4,4 ans depuis 2010. De même que ceux de TF1, dont le spectateur a pris 4 ans sur la période, et est désormais plus âgé que la moyenne des chaînes.



Les seules chaînes qui rajeunissent sont France 4 (qui début 2014 a abandonné la cible des jeunes adultes pour viser les enfants) et D8, suite à sa relance par Canal Plus.

La cure de jouvence ratée de France 2

En réalité, toutes les chaînes cherchent à rajeunir leur audience, mais c’est plus difficile à dire qu’à faire.

C’était notamment l’ambition de l’ex-PDG de France Télévisions Rémy Pflimlin. Lors de sa nomination en 2010, il avait promis devant le CSA de rapprocher « des 45 ans l’âge moyen de France 2, plutôt que d’être aujourd’hui autour des 55 ans ». Ce fut un échec total: sous sa présidence, le public de la Deux a, au contraire, vieilli de 2,8 ans.



Au final, le CSA a dressé un bilan sévère de son action: « Le public de France Télévisions, déjà structurellement le plus âgé, a encore vieilli. France 2, France 3 et France 5 ont un public dont l’âge moyen dépasse de plus de 7 ans celui de la moyenne de la télévision. Parallèlement, les chaînes privées historiques s’inscrivent dans la moyenne (TF1) ou en dessous (M6). Le CSA est surtout préoccupé par l’évolution de la structure de l’audience qui est de plus en plus âgée: les moins de 50 ans ne représentent jamais plus de 30% de l’audience de France 2, France 3 et France 5. Plus inquiétant encore, la part des plus de 65 ans n’a cessé de croître sur France 2, France 3 et France 5 ».

A contre courant des autres chaînes, NRJ 12, qui possède un public trop jeune pour attirer les annonceurs, cherche à vieillir son public pour augmenter ses recettes publicitaires. Pari réussi: son audience a vieilli de 3,3 ans entre 2013 et 2015.

L’âge moyen des téléspectateurs > 4 ans (et des Français)



1992: 46,3 ans (37 ans)

1997: 46 ans (38 ans)

2002: 46,3 ans (39,5 ans)

2007: 47 ans (39,7 ans)

2010: 47,9 ans (40,1 ans)

2011: 48,2 ans (40,3 ans)

2012: 48,6 ans (40,5 ans)

2013: 49,4 ans (40,6 ans)

2014: 50 ans (40,7 ans)

2015: 50,7 ans (40,9 ans)



Source: Médiamétrie, Insee



L’âge moyen des téléspectateurs > 4 ans de chaque chaîne, en 2015



France 3: 61,4

Arte: 61,4

France 5: 60

France 2: 58,7

Chérie 25: 55

France O: 52,3

TF1: 51,1

TMC: 51,1

Canal+ : 50,6

HD1: 49,9

D8: 48,5

M6: 46,1

NT1: 44,4

RMC Découverte: 43,6

Numéro 23: 43,3

D17: 43,2

NRJ12: 43

6ter: 41

W9: 39,8

France 4: 37,9

Gulli: 26,2

