Le pouvoir américain à l’Arctique de la mort dans le Grand Nord ?

Après la demande du président américain Donald Trump d’investir 5 milliards de dollars dans la construction d’un mur à la frontière mexicaine, les projets visant à accroître la présence américaine en Arctique pourraient être oubliés, a dit le journaliste américain Rafael Bernal.

Auparavant, le projet de loi sur les crédits dans le domaine de la sécurité intérieure prévoyait la construction d’un nouveau brise-glace pour l’armée américaine, d’un montant de 750 millions de dollars. Toutefois, ce point a été exclu du document à l’initiative de certains législateurs, note le chroniqueur du Hill.

Comme les fonds du budget américain sont dépensés dans d’autres domaines, Washington ne sera pas en mesure de renforcer sa présence dans l’Arctique, dit M. Bernal.

Selon le journaliste, en raison de la réduction de l’épaisseur de la calotte glaciaire dans la région arctique, il existe des possibilités de développer de nouveaux gisements et d’ »ouvrir de nouvelles routes maritimes commerciales ».

Parlant de la présence américaine actuelle dans l’Arctique, le chroniqueur a indiqué que la Russie compte 40 brise-glace, alors que les États-Unis n’en ont que deux. L’un est de taille moyenne, et l’autre – le Polar Star – est un brise-glace lourd, dont la durée de vie a expiré il y a 12 ans.

Comme le souligne l’observateur, le commandant de la Garde côtière américaine Karl Schulz a déjà admis que si Washington ne contrôle pas la situation dans l’Arctique aujourd’hui, demain elle sera contrôlée par ses rivaux.

Cependant, M. Trump appuie l’adoption d’une nouvelle version du projet de loi qui prévoit de dépenser 5 milliards de dollars en fonds budgétaires pour construire un mur dans le sud-ouest du Mexique a conclu M. Bernal.

Selon les experts, le sous-sol arctique contient des réserves de près de 10 milliards de tonnes de pétrole (environ 83 milliards de barils) et environ 1,55 trillions de mètres cubes de gaz naturel. De plus, l’Arctique est riche en platine et en métaux rares, en minerais de cuivre-nickel, en tantale, en niobium, en or et en diamants. Cependant, l’étude de la plate-forme arctique est extrêmement contrastée, de sorte que des dizaines de nouveaux gisements de minéraux solides peuvent encore être découverts dans cette région.

