Naïf ? Comment les gilets jaunes font déjà saliver Macron et ses séides…

Selon un sondage Ipsos, une liste issue du mouvement contestataire ferait perdre trois points à Le Pen et à Mélenchon.

Un vrai paradoxe. Alors que le mouvement des « gilets jaunes » provoque depuis plus d’un mois une crise affaiblissant Emmanuel Macron, le parti du chef de l’Etat espère que ce mouvement protestataire sera capable de se structurer politiquement, afin de présenter une liste aux prochaines élections européennes. «Ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver», confie un dirigeant de La République en marche (LRM), en se projetant vers le scrutin du 26 mai 2019.

Le RN obtiendrait alors 14 % (contre 17 % en l’absence d’une liste portée par les manifestants) et LFI 9 % (contre 12 %), preuve que leur électorat est le plus sensible aux revendications de la fronde anti-taxes. Surtout, une telle liste, créditée de 12 % des intentions de vote, serait sans effet sur le score de la majorité LRM-MoDem, qui obtiendrait dans tous les cas 21 %. De quoi faire saliver les macronistes. […]

http://www.fdesouche.com/1127783-pour-siphonner-lfi-et-rn-lrm-reve-dune-liste-gilets-jaunes