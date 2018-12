« La femme ne considère pas vraiment les hommes comme des citoyens mais comme des enfants ». Chesterton et la montée de l’autorité matriarcale et féministe en occident (écrit en 1922)

Résumé : le fascisme planétaire est humanitaire et d’essence féminine ; la preuve par Chesterton…

« Mais je pense qu’il y a une autre explication, féminine plutôt que féministe, et procédant de femmes normales et non d’idiots anormaux. C’est quelque chose qui implique une vieille controverse, mais sur laquelle je n’ai pas, comme tant de politiciens, changé d’avis. Cela concerne la manière particulière par laquelle les femmes ont tendance à considérer, ou plutôt à ignorer, les droits formels et légaux du citoyen. Dans la mesure où il s’agit d’un biais, il s’agit d’un parti pris dans le sens opposé à celui qui est maintenant allégué. Il y a une sorte d’histoire sous-jacente, selon laquelle les femmes ont toujours été dans la position d’esclaves. Il est beaucoup plus pertinent de noter que les femmes ont toujours été dans la position des despotes. Elles ont été despotiques parce qu’elles régnaient dans une région où ils avaient trop de bon sens pour tenter d’être constitutionnels. Vous ne pouvez pas accorder de constitution à une nurserie. Les bébés ne peuvent pas non plus se réunir comme des barons et extorquer une grande charte. Tommy ne peut pas plaider un Habeas Corpus contre le fait de se coucher; et douze autres enfants ne peuvent pas juger un enfant avant de le placer dans un coin. Et comme il ne peut y avoir de lois ou de libertés dans une nurserie, l’extension du féminisme signifie qu’il n’y aura pas plus de lois ou de libertés dans un État que dans une nurserie. La femme ne considère pas vraiment les hommes comme des citoyens mais comme des enfants. Elle peut, si elle est humanitaire, aimez toute l’humanité; mais elle ne la respecte pas. Encore moins respecte-t-elle ses votes. »

Chesterton ajoute :

« Mais se plaindre de la femme qui intervient à la maison aura toujours l’air de se plaindre de l’huître qui s’introduit dans la coquille d’huître. Pour objecter qu’elle a trop de pouvoir sur l’éducation, cela ressemblera à une objection à ce qu’une poule ait trop à faire avec des œufs. Elle a déjà reçu un pouvoir presque irresponsable sur une région limitée dans ces domaines; et si ce pouvoir est rendu infini, il sera encore plus irresponsable. Si elle ajoute à son propre pouvoir dans la famille toutes ces lubies terrestres extérieures à la famille, son pouvoir sera non seulement irresponsable, mais fou. Elle sera ce que l’on pourrait appeler un cauchemar de la garderie; une mère folle. Mais le fait est qu’elle sera folle d’autres pépinières ainsi que des siennes, voire de la sienne. Les résultats seront intéressants. Mais au moins il est certain que sous cette influence plus douce, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, périra assurément de la terre. »