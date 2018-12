Découvrir Jules Brunet, garde impérial (Napoléon III), incarnation du héros français et inspirateur du film le Dernier Samouraï – fait reconnu dans la fiche de ce très bon film (Cruise-Zimmer-acteurs nippons au sommet)

Il est le fils de Jean-Michel, vétérinaire au 3e régiment de dragons, et de Laure Rocher. Entré à Polytechnique en 1857, il fait l’École d’application de l’artillerie et du génie et intègre le 3e régiment d’artillerie. Il en sort brillamment en 1861 (il est classé 4ème). Brunet commence sa carrière militaire dans l’expédition mexicaine chère à Napoléon III. À son retour, il reçoit la Légion d’honneur. En récompense de ses brillantes qualités militaires, il est affecté au régiment d’artillerie de la Garde impériale. En 1864, lieutenant, il entre au régiment d’artillerie à cheval de la Garde impériale. Début novembre 1866, il fait partie de la mission envoyée au Japon sous les ordres du capitaine Jules Chanoine et qui arrive à Yokohama début janvier, afin d’instruire l’armée du shogun Yoshinobu Tokugawa.

Au Japon[modifier | modifier le code]

Le shogun a, en effet, mesuré le retard pris dans la modernisation de son pays. Les puissances occidentales avaient imposé à Yoshinobu Tokugawa des traités qui, à l’instar de ceux passés naguère avec la Chine, sont jugés « inégaux », et ont fini par soulever des troubles à travers le pays et une vague de xénophobie. Les États-Unis d’Amérique, les Pays-Bas et la Russie s’en tiennent à une prudente neutralité. La Grande-Bretagne, de son côté, aide en sous-main les « clans de l’ouest », favorables au nouvel empereur (ou Tennō) Meiji qui ne représente encore que la puissance religieuse ; tandis que la France, toujours désireuse d’aider le Japon à s’industrialiser depuis le traité de paix, d’amitié et de commerce de 1858 et le succès de l’Exposition universelle de 1867, souhaite contrecarrer les visées britanniques. Sous l’impulsion de son ambassadeur Léon Roches, elle s’engage à soutenir le shogun, qui vient de subir les représailles des autres Occidentaux après une vague d’attentats à l’encontre de leurs résidents et de leurs comptoirs.

Peinture d’un soldat du shogunat par Brunet (avril 1867)

Le capitaine Brunet, personnalité affable, communicative et d’une vive intelligence, va saisir rapidement les subtilités de la culture japonaise et subjuguer ses élèves artilleurs. C’est un bel homme qui en impose par une élégante stature (1,85 m). Il s’exprime bien (il a un talent d’écrivain reconnu) et a des goûts artistiques très développés qui ne déplaisent pas aux samouraïs (il excelle dans le dessin). Une solide fraternité d’armes se crée entre eux.

L’équipe militaire avant le départ pour le Japon (1866). Jules Brunet (officier coiffé, assis à la gauche du capitaine Chanoine qui est debout au centre)

Général Jules Brunet, au centre, képi à la main (1898)

Cependant, dès novembre, devant l’urgence de la situation, le shogun, ne croyant plus rattraper son retard, abandonne sa fonction shogunale au profit du jeune empereur Meiji. Il espère installer un gouvernement composé des seigneurs locaux (les daimyo) ; mais ce pouvoir collégial ne peut empêcher le coup d’État des partisans « réformistes » qui rétablissent, le 3 janvier 1868, le modèle de « l’ancienne monarchie ». Yoshinobu Tokugawa est poussé à prendre les armes par ses samouraïs, inquiets de perdre définitivement leurs prérogatives. Débute alors la guerre du Boshin qui voit, le 27 janvier, les armées du shogun dispersées malgré leur large supériorité numérique par une force impériale déjà entièrement modernisée par les concurrents. Yoshinobu Tokugawa, après cette première défaite, se réfugie à Edo. Repoussant le plan de revanche de Léon Roches, il capitule le 27 avril à Edo qui est conquise et se retire à Mito. La France, dépitée, rappelle son ambassadeur et se voit contrainte de proclamer sa neutralité. La mission Chanoine qui est désormais indésirable est sommée de quitter le territoire ; elle se replie sur Yokohama pour être rapatriée en novembre.

De son côté, Brunet, empreint d’une éthique toute militaire, refuse de revenir afin de continuer à « servir la cause française en ce pays »1, car il estime de son honneur de ne pas abandonner le shogun et ses fidèles samouraïs, des frères d’armes qu’il avait instruits. « […] j’ai décidé que devant l’hospitalité généreuse du gouvernement shogunal, il fallait répondre dans le même esprit »2. Mais Chanoine refuse sa démission et Brunet se retrouve dans une situation fausse. Le ministère de la guerre le placera finalement en congé d’un an sans solde le 6 février 1869, régularisant implicitement sa situation, mais en précisant qu’au Japon où il est toutefois autorisé à rester, il n’aura désormais que le statut d’un simple particulier. Brunet a, semble-t-il, bénéficié d’un esprit de solidarité de corps. D’ailleurs, Roches continue de plaider auprès de l’Empereur la cause du shogun et huit officiers camarades de Brunet partiront le rejoindre. Les forces impériales, en surnombre, ont maintenant, grâce à leur artillerie lourde, la mainmise sur l’île de Honshu. Les troupes du shogun, pour mieux résister, se retranchent à Hakodate, sur l’île de Hokkaidō, et fondent le 25 décembre 1868, l’éphémère République indépendante d’Ezo dont Takeaki Enamoto est élu président. Brunet, conseiller militaire du ministère de la guerre, organise la défense et reprend l’instruction des soldats. Le 30 juin, l’armée de l’empereur entreprend l’assaut de l’île par terre et par mer. Les quelque huit cents assiégés, très inférieurs en nombre, doivent capituler. Brunet et les officiers français sont récupérés juste à temps par un aviso envoyé pour les soustraire aux représailles des vainqueurs (la torture est coutumière au Pays du soleil levant).

Officiellement, la France félicite l’Empereur d’avoir rétabli l’ordre dans le pays mais n’acceptera pas de rendre l’officier qui a aidé les rebelles, sous prétexte qu’il est aux mains d’une autorité militaire indépendante. Rentré à Paris, Brunet reçoit un blâme réglementaire pour ingérence dans les affaires politiques d’un pays étranger et son ministère le retire des officiers d’active par « suspension d’emploi ». Napoléon III approuve cette sanction, le 15 octobre. La France laisse courir le bruit que Brunet, passé en conseil de guerre, a été révoqué. En réalité, Brunet n’a pas été formellement désapprouvé mais il est en quelque sorte condamné à la discrétion absolue. Ainsi, dès le 26 février 1870, soit cinq mois avant que le Japon s’estime officiellement satisfait de la punition, Brunet est le directeur adjoint de la manufacture d’armes de Châtellerault, nomination qui n’a pas été insérée au Journal officiel. Dans le même temps, il contracte un beau mariage qui lui apporte une dot de cent mille francs et son ancien supérieur, le capitaine Chanoine, est son témoin. À aucun moment, son équipée japonaise ne lui sera reprochée.

Guerre de 1870[modifier | modifier le code]

Tombe au cimetière du Père-Lachaise.

Brunet participera encore à la guerre franco-allemande, capitaine au 8e régiment d’artillerie à Metz, où il sera fait prisonnier. Il est fait Officier de la Légion d’honneur3. Après la chute de l’Empire, il est au service du gouvernement légitime[non neutre] pour la répression de la Commune de Paris. S’ensuit un cursus militaire honorable et plus tranquille : attaché militaire en Autriche et en Italie, commandeur de la Légion d’honneur, chef de cabinet, en 1898, de Chanoine, devenu général et ministre de la guerre. Brunet finira général de division.

Le 11 mars 1895, le Japon qui vient de sortir d’une éprouvante guerre « moderne » avec la Chine, se rappellera cet ancien « samouraï » en l’élevant au grade de grand officier du Trésor sacré du Mikado.

Jules Brunet meurt le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (68e division).