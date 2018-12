« L’Union européenne est aujourd’hui reconnue pour ce qu’elle est : une dictature des banques et des lobbies. » Lucien Cerise et le projet totalitaire européen

La Commission européenne a perdu la bataille des idées. L’Union européenne est aujourd’hui reconnue pour ce qu’elle est : une dictature des banques et des lobbies. Et c’est tout. Les dirigeants politiques que l’on a fait sauter en Grèce ou en Italie pour les remplacer par des cadres de Goldman Sachs, ou encore les directives de la PAC aux ordres de Monsanto, telles que le Catalogue des semences autorisées et le Certificat d’obtention végétale, trahissent le vrai projet totalitaire de l’UE (sans compter les dénis de démocratie référendaire).

Mais les technocrates de Bruxelles vont refuser de nous laisser sortir de la prison qu’ils ont construite, et qui va se transformer progressivement en un camp de concentration aux dimensions d’un continent. Pour fabriquer notre consentement au pyjama rayé et tenter de conserver les apparences de la démocratie, la Commission européenne va donc nous livrer une guerre cognitive sans merci pour nous convertir de force à l’idéologie euro-régionaliste et surtout construire notre acceptation à la baisse du niveau de vie et aux souffrances qui vont nécessairement avec.

La dernière mouture de cette guerre culturelle, je l’ai vue sur Internet exprimée par un membre du Front de gauche. Il ne s’agit plus de dire : « L’Union européenne, c’est bien », car tout le monde éclate de rire. Il s’agit de dire : « L’Union européenne n’a aucune influence, et les États-nations sont toujours aussi souverains qu’avant. » On le voit, les éléments de langage ont changé, mais en pire. De la tentative de persuasion d’un mensonge, on passe à la négation pure et simple du réel. Autrement dit, on institue la psychose, l’hallucination. C’est ce genre de déni de réalité psychotique qui risque de se généraliser, au moyen de relais dans la population. Une information récente annonçait que l’UE avait l’intention de financer des brigades de « trolls » sur les forums Internet pour contrer les eurosceptiques qui s’y expriment. Ce ne sera évidemment pas suffisant et il y aura des tentatives pour criminaliser la simple expression de la critique de l’UE ou des projets pour en sortir, par exemple interdire l’expression du nationalisme en essayant de l’amalgamer au racisme ou à l’antisémitisme.

Tout ça pour rien puisque nous sortirons de l’UE et de l’euro nécessairement un jour ! Dans les années 1980, l’Union soviétique, l’une des pires dictatures de l’Histoire, donnait l’impression de pouvoir durer encore très longtemps. Et puis ça n’a duré que 70 ans. De sorte à hâter notre processus de sortie de l’UE et de l’euro, il faut donc communiquer dès à présent sur l’après-Union européenne et l’après-euro. Préciser que la question n’est pas « si », mais « quand » nous sortons de l’UE. Pour ce faire, il faut communiquer autour de nous sur le retour aux monnaies nationales et aux États-nations. La création de monnaies locales ou alternatives est une idée séduisante, mais je crains que l’échelle de développement soit trop faible pour offrir un contre-pouvoir efficace au rouleau compresseur globaliste. En outre, si ces monnaies locales cohabitent avec l’euro, elles resteront indexées dessus forcément, et ne serviront donc à rien.