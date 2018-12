Mon ami Jovanovic se défoule sur la loi de 1973 qui nous a ruinés et créé la dette immonde non remboursable. C’est excellent et c’est ici.

LE MONDE VIENT AU SECOURS DE LA LOI ROTHSCHILD-POMPIDOU-GISCARD DU 3 JANVIER 1973, PREUVE QUE C’EST LA BONNE CIBLE (par notre vieil ami Pierre Jovanovic)



Panique au journal Le Monde et sa filiale de la Gestapo-News, alias Decodex: les Français découvrent soudain la portée de la Loi du 3 janvier 1973 et les Gilets Jaunes sont de plus en plus nombreux à s’exprimer sur ce sujet les réseaux sociaux comme lors des interviews en direct sur les BFM-Merdias.





Ni une, ni deux, le quotidien de l’ex rue des Italiens, pardon, de la rue Lauriston (…) a pondu le 13 décembre « Non, la loi « Pompidou-Giscard-Rothschild » de 1973 n’a pas créé la dette française Une ancienne rumeur sur la « dette fictive » qui serait créée par les banques privées a repris de la vigueur parmi les « gilets jaunes »« .

Traduction: rien que le « service de la dette » qui est devenue le 4e poste de l’Etat en paiements, n’est en fait qu’une rumeur.

Le fait que les Japonais possèdent 30% de la dette française à court terme qu’ils achètent avec leur monnaie de singe n’est qu’une rumeur.

En fait selon Le Monde, les Gilets Jaunes ne sont, eux aussi, qu’une pathétique rumeur.

Quelques phrases choisies: « POURQUOI C’EST FAUX : Cette rumeur n’est pas nouvelle. Elle avait déjà été démontée dans Le Monde en décembre 2011 dans une tribune de l’économiste Alain Beitone. Quelques mois plus tard, une autre tribune des économistes Pierre-Cyrille Hautcœur et Miklos Vari détaillaient le mécanisme de propagation de cette « légende urbaine », qui serait partie d’un livre publié en 2008 par un certain André-Jacques Holbecq, passionné d’ovnis et d’économie (..) s’en prendre à la loi de 1973 est une manière détournée de remettre en cause ces politiques européennes, qui font par ailleurs l’objet de nombreuses critiques. »« .

Ha! Nous voilà rassurés, des économistes inconnus (Pierre-Cyrille Hautcœur, Miklos Vari, Beitone) et qui n’ont surtout pas vu arriver l’explosion de Wall Street vous disent que ce n’est pas vrai.

Alors qui est Hautcoeur ? « Il est actuellement directeur d’études à l’EHESS et professeur associé à l’École d’économie de Paris, après avoir enseigné à l’Ecole normale supérieure, à l’Université d’Orléans et à l’Université Panthéon-Sorbonne. Il a reçu en 2003 le prix du meilleur jeune économiste de France. Outre ses travaux de recherche et d’enseignement, il est également chroniqueur pour le quotidien Le Monde « .

Ouf on a eu peur.

Encore un universitaire qui n’a jamais travaillé dans la vraie vie.

A propos d’Alain Beitone: « Agrégé de sciences économiques et sociales et professeur honoraire en classe préparatoire B/L (lettres et sciences sociales).« , en clair un brave professeur des lycées qui publie des livres chez l’éditeur le plus détesté des jeunes, Armand Colin (LoL).

Voyons pour Miklos Vari. Pas grand chose sauf que c’est un tout jeune blanc bec qui a publié cet article sur… Libération en 2012 qui explique que la monnaie hongroise ne doit pas être entre les mains des Hongrois…

Le Monde oublie de dire que cet inconnu est surtout un salarié de la BCE et aussi de la Banque de France !!!

La preuve ? Téléchargez son CV ici pour vous amuser un peu, vous verrez comment Le Monde détourne l’attention.

« Par Stéphane Istvan Vari, Ecole des hautes études en sciences sociales et Miklos Vvari, Etudiant à l?Ecole d?économie de Paris 3 janvier 2012 » (père et fils donc ?) « Hongrie : l’outil monétaire ne doit pas tomber entre les mains d’Orban« .

Là aussi on a eu chaud, rien que l’angle du papier vous montre que les auteurs sont dans la ligne de la Maison Mère la Banque Centrale Européenne.

Des économistes surtout désagrégés de secondes zones, voire de zones obscures, payés par les banques ou des facultés payés par l’Etat.

Vous voyez comment Le Monde vous désinforme juste pour protèger ses maîtres les banquiers et l’UE ???

Notez que la fille du Monde préfère citer des obscurs plutôt que Michel Rocard qui a lui aussi désigné la Loi du 3 janvier comme la grande responsable de la dette qui appauvrit les Français.

Vous voyez la mauvaise foi de ce journal de collabos des banquiers en action sous vos yeux, et bien sûr ils me traitent de conspirationniste : – ).

Pour tout ce qui concerne les papiers vous expliquant exactement pourquoi les Gilets Jaunes, descendez à la semaine précédente. La seule erreur des Gilets Jaunes à propos de la loi du 3 janvier consiste à dire que le taux était à zéro, ce qui est une aberration totale, voir par exemple l’Emprunt Giscard qui a enrichi tous les épargnants français qui ont du coup disposé d’un pouvoir d’achat supplémentaire! (je ne sais pas pas qui a a lancé cette idée de l’endettement à taux zéro, c’est un non-sens).

PS: mes chers lecteurs n’hésitez pas à partager cet article au maximum pour montrer à quel point Le Monde est le porte-parole des banques qui mettent le pays en esclavage par la dette.

PS2: Contrepoints a publié également un article à la défense de la Loi du 3 janvier, bien évidemment il a été écrit pas un économiste qui travaille pour un…hedge funds: « Guillaume Nicoulaud, économiste de formation et gérant de portefeuille spécialisé dans les stratégies de sélection d’actions. » LoL Lire ici. Clairement cet inconnu est mieux informé que Michel Rocard. C’est génial.