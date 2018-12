On nous casse le moral, suite : lassé d’être emmerdé aux USA par les oligarques, The Donald lâche la Syrie et la donne à la Russie. La presse israélienne paniquée nous l’explique, ou nous assure qu’elle assurera…

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-despite-blow-to-its-national-security-israel-will-bow-to-trump-s-syria-withdrawal-1.6763699

https://www.timesofisrael.com/us-pullout-from-syria-may-embolden-iran-and-leave-israel-in-the-cold/

https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-We-will-protect-ourselves-after-US-leaves-Syria-574846

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-19/drastic-reversal-us-prepares-full-withdrawal-forces-syria-immediately