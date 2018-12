Comme les rôles sont aujourd’hui inversés ou interchangeables, les banquières ont cru malin de laisser leur panier à la maison et « se réaliser » dans la chrématistique. Avant que ne sévisse le gamin Macron, l’avocate Lagarde a spolié la France, l’ancêtre Beloubet trône aujourd’hui à l’injustice tandis que la craquante Penicaud, après Dassault et Danone, explique aux smicards et aux autres lanceurs de piques que relever le smic pour remplir le panier est irresponsable. Enfin la Buzin, autre avatar du basculement des rôles, au lieu de veiller à la santé des Français soutient la chrématistique des empoisonneurs que sont les laboratoires pharmaceutiques. Toutes ces lances brisées, ces paniers percés, seront brûlés avec toutes celles qui n’ont que mépris pour le panier ou admiration béate pour la lance, ou pire, qui vendent leurs paniers intimes pour pousser les porteurs de lance à toujours plus de chrémata gaspillées en vue de jouir à la fois des conquêtes de la lance et des joies sourdes du panier. La Schiappa en est l’immonde symbole. Macron s’est vu assimilé au dieu de l’Olympe maniant l’éclair, il en est à peine l’épouse, la jalouse et impuissante Héra. Par sa politique il prive les hommes et les femmes non seulement de l’avoir mais aussi de l’être. Tous il les étrangle par un manque à gagner qui fait qu’à la maison il n’y a plus d’être possible. Qu’il ait choisi un panier illégitime pour y faire surgir sa verticalité n’est que l’aboutissement de sa lance qui saigne.

Marc Gébelin

http://www.dedefensa.org/article/la-lance-qui-saigne