Israël Shamir et notre révolution : le monde est mûr pour une nouvelle révolution à la française, celle qui est là, avec les GJ qui montent. C’est bientôt Noël, c’est un vrai cadeau pour nous tous….Les Français viennent de dire non à la prospérité pour les riches et à l’austérité pour le reste,

Les Français, on ne fait pas mieux. Les hommes ne grossissent pas (selon cette vidéo ) et les femmes n’y dorment pas seules, tandis que les gosses sont bien élevés. Ils ont la meilleure architecture, le meilleur style de vie, le meilleur pain, le meilleur vin, la meilleure huile d’olive, la meilleure cuisine, souvent les meilleurs écrivains, les meilleurs films, peintres, poètes, parfums, et les plus belles dames. Mais ils excellent aussi dans les révolutions. Chacune de leurs révolutions est comme une pêche : parfaite, ronde et juteuse. Elles ouvrent une nouvelle ère pour l’humanité.

Chaque fois que je pense à une révolution française, je me sens rajeunir, parce que je me rappelle la dernière, en mai 1968 ; c’était de toute beauté, cet « interdit d’interdire ». Je me suis jeté dans le vert et bref paradis de la permissivité. Croyez-moi si vous voulez, on pouvait flirter tant et plus avec le sexe opposé, fumer dans les pubs et les cafés, picoler et prendre le volant. On louait une chambre pour pas cher, et on faisait le tour d’Europe pour cinq dollars par jour. Les ouvriers ne se retrouvaient pas au chômage, il y avait du boulot pour tous, pas de CDD, les parkings étaient gratuits, et l’essence bon marché. Oui, c’était « Summertime« , la vie était belle….

Jusqu’alors, le monde était dur, froid et rigide, à peu près comme aujourd’hui, avec plus de prohibitions que de permissions. Mais c’était il y a un demi-siècle, et le monde est mûr pour une nouvelle révolution à la française, celle qui est là, avec les GJ qui montent. C’est bientôt Noël, c’est un vrai cadeau pour nous tous.

Les Français viennent de dire non à la prospérité pour les riches et à l’austérité pour le reste, au démantèlement de l’Etat providence, aux privatisations, aux guerres à l’étranger, à l’immigration de masse, bref, à toutes ces plaies qui vous tombent dessus, en Occident, depuis une trentaine d’années.

La révolte n’est pas finie. Ne vous laissez pas décourager par quelques retours de flamme. Les soulèvements populaires sont comme des feux de joie, qui vont repartir sans prévenir. Dans le cas des GJ, impossible de prévoir le prochain acte. Même s’il y a de la répression, des arrestations massives, de la propagande et des blindés pour aider le gouvernement Macron à tenir encore un moment, le glas a sonné : c’est la fin, les banquiers ne pourront plus nous serrer la vis comme ils le projetaient, tout en se reposant sur leurs doubles mentons. De fait, l’élimination du vieil ordre féodal était en place bien des années avant l’exemple resplendissant de la Révolution de 1789.

C’est Paris qui dicte la mode ; leurs rébellions, peu fréquentes, définissent le futur de l’humanité. En 1789, les Parisiens insurgés avaient enterré l’Ancien Régime, proclamé l’avènement de la démocratie, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. En 1848 les mêmes déclenchaient le printemps des nations, la grande révolution pan-européenne. En 1871, la Commune de Paris est devenue l’avant-garde de toutes les révolutions socialistes. Les guerres mondiales, le bain de sang de Verdun et l’occupation nazie avaient maintenu les peuple français en mode survie, et la révolution suivante a traîné jusqu’en 68. Et voilà qu’en 2018, les Parisiens ont mis un point final au projet néolibéral radical de mise en esclavage de l’humanité.

Les suspects habituels ont aussitôt accusé la Russie de Poutine d’avoir fomenté le soulèvement. La BBC a été prise la main dans le sac, à demander à son correspondant à Paris de trouver une connexion russe, un homme d’affaires russe, ou n’importe quel autre truc russe pour faire porter le chapeau aux Russes et discréditer les uns et les autres. La correspondance a fuité, le MFA russe a porté plainte…