Notre lecteur Alexandre opère un distinguo entre humble et pauvre

Je crois qu’il y a une distinction extrêmement importante entre les humbles et les pauvres. Une personne « humble » optimise en fait ses moyens, et évite de faire preuve de connerie dans la mesure où cela lui coûterait (dans plusieurs domaines). L’humilité en tant que telle est en fait indépendante du niveau de richesse.

La personne pauvre est prise dans une dynamique de pouvoir avec le riche qui l’opprime, et comme c’est une guerre, les deux côtés donnent des coups. La pauvreté fait qu’une personne est nécessairement définie par rapport à une autre (et nous sommes tous le pauvre de quelqu’un de plus riche…)

Idéalement il faudrait être humble, c’est la voie de la sagesse, oui mais voilà, la plupart des gens non seulement ne sont pas sages (certains sont même philosophes à la télé) et laissent libre cours à tout ce qu’ils ont de simiesque entre eux (y compris et surtout le goût de la hiérarchie).