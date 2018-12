Le mot «élite» est la transcription moderne d’«aristocratie» qui signifie, étymologiquement, « gouvernement des meilleurs ». Quand une classe dirigeante devient corrompue, d’élite, elle se transforme en une oligarchie, financière, partisane ou autre, mais toujours caractérisée par le fait de poursuivre égoïstement des intérêts personnels ou collectifs.

Au contraire, l’élite est une classe dirigeante qui subordonne ses propres intérêts à ceux du bien commun de la Nation. Ce qui caractérise une élite, comme le souligne Plinio Corrêa de Oliveira, c’est la volonté de sacrifier ses propres intérêts pour servir le bien commun, qui est le plus grand intérêt de la société. Pie XII l’appelle à être «une élite non seulement du sang et de la lignée, mais encore plus des oeuvres et des sacrifices, des actions créatrices au service de toutes les communautés sociales» (Discours au Patriciat et à la Noblesse Romaine du 11 janvier 1951).

Après la chute des totalitarismes, communiste et nazi, la démocratie représentative, apparemment vainqueur, va vers son effondrement définitif. Ce qui s’est en effet passé au cours des deux derniers siècles, et qui s’est accentué au cours des vingt dernières années, est un processus de «pyramidisation» de la société qui a vu de nouvelles oligarchies remplacer les élites traditionnelles.

