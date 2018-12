Reculades en Syrie, à Wall street, en mer Noire et même au Venezuela, bavardage impénitent : Craig Roberts rappelle les raisons technologiques, militaires et financières du crépuscule impérial. L’empire tombe aussi abruti par sa propre propagande.

Washington change l’ordre mondial contre ses intérêts

Paul Craig Roberts

L’orgueil et l’arrogance de Washington sont à l’œuvre depuis le régime Clinton pour détruire le pouvoir et la pertinence des États-Unis.

Ce site a un public international. La question la plus posée par ce public est l’ordre mondial. On s’aperçoit que le contrôle de Washington pourrait s’affaiblir, ce que les citoyens du développement à l’étranger voient comme un espoir. Ils me demandent de vérifier leur espoir.

Voici ma réponse:

L’ordre mondial a déjà changé. La Chine a une économie industrielle et manufacturière plus importante et plus puissante que celle des États-Unis et son marché de consommation domestique potentiel est quatre fois plus important que celui des États-Unis. Les économies étant basées sur les consommateurs, le potentiel de la Chine est une économie quatre fois plus grande que celle des États-Unis.

La Russie a une armée beaucoup plus capable avec des systèmes d’armes inégalés par les États-Unis. Les États-Unis se noient dans la dette et les sanctions illégales et irresponsables que Washington tente d’imposer à d’autres pays éloignent les plus grands pays du monde de l’utilisation du dollar américain comme monnaie de réserve mondiale et des systèmes de dédouanement occidentaux tels que SWIFT. Les États-Unis ont déjà un pied dans la tombe. Tout pays suffisamment stupide pour s’allier aux États-Unis est associé à un homme mort qui marche.

Le président Eisenhower, un général cinq étoiles, a averti les Américains, il y a 57 ans, que le complexe forces militaires / sécurité constituait déjà une menace pour la capacité du peuple américain à contrôler son gouvernement. Aujourd’hui, le complexe militaire / de sécurité appartientau gouvernement. Comme le rapporte Udo Ulfkotte dans son livre, Journalists for Hire: Comment la CIA achète les Nouvelles – on ne peut pas en acheter un exemplaire à moins de pouvoir trouver un exemplaire usagé en allemand dans une librairie allemande, la CIA a veillé à cela – le journalisme les explications indépendantes n’existent plus dans le monde occidental.

Une grande partie du monde ne comprend pas cela. Outre les intérêts matériels des capitalistes russes et chinois, une partie de la jeunesse des deux superpuissances, et même même de l’Iran, a succombé au lavage de cerveau provoqué par la propagande américaine. Naïfs, ils sont plus fidèles à l’Amérique qu’à leur propre pays.

Les États-Unis sont extrêmement inefficaces, mais leur propagande règne toujours sur le monde. La conséquence est que Washington, basé sur son succès en matière de propagande, pense conserver l’équilibre du pouvoir économique et militaire. C’est une illusion qui mène Washington à la guerre nucléaire.

Compte tenu de la vitesse hypersonique, de la trajectoire changeante et de la puissance massive des armes nucléaires russes, la guerre avec la Russie ne laissera plus rien aux États-Unis et à ses vassaux, qui ont vendu les peuples européens pour l’argent de Washington.

