Liste Wikipédia du mortifère listing des taxes (Goldman taxes) à la française. A quand une taxe sur ce besoin fou de taxer ce qui vit ? Découvrez Lao Tse qui nous mettait en garde déjà…

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_imp%C3%B4ts_et_taxes_fran%C3%A7ais

On gouverne un pays par la rectification, on conduit la guerre par des stratagèmes, — mais on gagne l’Empire par l’inaction. On gagne l’Empire en restant constamment dans l’inaction. Dès qu’on devient actif, on n’est pas à même de gagner l’Empire. Comment sais-je qu’il en est ainsi ? Par ceci : Plus il y a de défenses et de prohibitions dans l’Empire, plus le peuple s’appauvrit. Plus le peuple possède d’instruments utiles, plus le pays et la dynastie se troublent. Plus il y a d’ouvriers ingénieux, plus il se produit d’objets bizarres. Plus on publie de lois et d’ordonnances, plus les voleurs et les brigands se multiplient. C’est pourquoi un Saint a dit : « Si je pratique le Non-agir, le peuple se transforme de lui-même. Si j’aime la quiétude, le peuple se rectifie de lui-même. Si je m’abstiens d’activité, le peuple s’enrichit de lui-même. http://classiques.uqac.ca/classiques/duyvendak_jjl/B26_tao_to_king_livre_voie_vertu/livre_voie_vertu.html