Normal : les « arrestations préventives » sont possibles à l’encontre de manifestants plus ou moins violents, comme certains gilets jaunes, mais pas contre des fichés S mêlant banditisme et islamisme, comme le terroriste présumé de Strasbourg.

Cela fait quelques années déjà que l’on sait combien il est devenu dangereux de maintenir l’appellation « marché de Noël » dans une société aux racines chrétiennes honnies, cible de l’entrisme islamiste le plus violent qui soit avec la complaisance des soumis de tout poil. Chez nos voisins belges, à Bruges, à Bruxelles, à Gand, les marchés de Noël ont courageusement été rebaptisés en « Plaisirs d’hiver » et autres considérations météorologiques prétendument neutres et tolérantes : il est vrai que lorsqu’on n’ose pas affronter les sujets qui fâchent avec courage, on peut toujours parler des saisons et du temps qu’il fait, ça ne mange pas de pain. On sait aussi que les grandes fêtes et rassemblements populaires sont des cibles faciles et de choix pour les islamistes.

Le peuple est pris en tenaille : soit il se laisse faire, ne revendique pas, soit il s’exprime et parfois même de façon turbulente (ce qui ne devrait pas choquer dans un régime fondé sur la Révolution, laquelle ne s’est pas déroulée dans une ambiance cosy et feutrée), et alors on lui fera le reproche même pas larvé, même pas honteux, d’épuiser les forces de l’ordre et de renforcer de facto le danger terroriste. Tout comme il ne lui est désormais plus possible ni de festoyer joyeusement ni de manifester sans que les habituelles bandes de racailles ne viennent corrompre et parasiter durablement les mouvements populaires

Le peuple français subit donc de toutes parts : il subit la violence concrète, sociale et le mépris symbolique, il subit la violence de la répression lorsqu’il ose se révolter, il subit le déferlement parasitaire des petits délinquants des cités, il subit enfin le terrorisme islamiste car c’est encore lui, le peuple, qui en paie le prix du sang et de l’insécurité dont on viendra, en prime, lui faire porter la responsabilité et la culpabilité car on l’accusera d’avoir détourné les forces de l’ordre de leur mission antiterroriste.

Complotisme et contre-complotisme

Il ne faut pas s’étonner que, dans ce contexte particulièrement malsain, les rumeurs les plus folles et complotistes en tous genres fusent à l’annonce de l’attentat : le gouvernement, qui a lui-même sombré sans retenue dans le complotisme le plus grotesque et manipulateur en allant jusqu’à fantasmer et investir de l’argent public afin d’élucider Dieu sait quelle intervention russe derrière les gilets jaunes (qui apprécieront qu’on ne les croie pas capables de se mettre en mouvement tout seuls comme des grands) – il est vrai qu’on avait déjà tenté le coup des bots russes pendant l’annonciatrice affaire Benalla -, a beau jeu à présent d’accuser certains gilets jaunes de sombrer eux-mêmes dans le complotisme, lesquels sous-entendent que le gouvernement serait au minimum bien content de cet attentat qui tombe à point nommé pour mettre un coup d’arrêt au moins provisoire au mouvement de révolte populaire.

A ce jeu de poker menteur dont tout le monde n’a pas eu la chance, contrairement au ministre de l’Intérieur, de faire son métier initial, chacun se fait les films qui lui conviennent, et, dans le fond, le réel dépasse toujours la fiction.

Pendant ce temps, dans la réalité bien concrète, dans la sueur, le sang et les larmes, c’est le peuple qui souffre et qui paie, et personne d’autre.