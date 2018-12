Nous retirons l’Amérique de la guerre éternelle du Moyen-Orient si bêtement commencée par les présidents précédents. Nous rentrons à la maison. Les dirigeants et les peuples de cette région vont devoir trouver leur propre voie et mener leurs propres guerres. Nous ne sommes pas si puissants que nous pouvons mener leurs guerres tout en affrontant l’Iran et la Corée du Nord et de nouvelles guerres froides avec la Russie et la Chine.

