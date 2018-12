Pourquoi Junior reste en Syrie – et ce que ça va coûter (par Philippe Grasset)

Les alliés-moutons, Macron en tête

Il semble qu’il faille dire un mot des “alliés” des USA qui sont cités avec tendresse par le vieux dur-à-cuire Mattis dans sa lettre de démission ; c’est-à-dire la quasi-trentaine du troupeau de moutons de l’OTAN et les 74 glorieux moutons de la coalition anti-Daesh montée par le Pentagone. Par une addition étonnante d’inversions et d’auto-intoxication de fausses analyses, les grands “alliés” notamment (France, UK, Allemagne) se trouvent au premier rang des protestataires dénonçant le retrait US. Leurs arguments d’une extraordinaire platitude après être passés aux filtres de nombre de narrative, ne méritent même pas d’être mentionnés, encore moins discutés et réfutés par conséquent, – ce serait leur faire bien trop d’honneur. On les laissera donc aux descriptions habituelles.

On accordera tout de même une place à part, pour ne pas dire “d’honneur” à la France, dans cette course à l’absurde d’une politique réduite à la communication et à l’entropisation. On citera un avis détaillé sur la position française, d’une interview du politologue franco-syrien Bassam Tahhan, par un autre organe-FakeNewsiste, autrement dit Spoutnik-français :

« Je mets clairement en garde la France. Que peut-elle faire en Syrie avec ses quelques centaines de soldats? Il y a différents scénarios, mais je considérerais comme une bêtise le fait de rester, même si les Américains laissent leurs bases militaires et toute l’infrastructure qu’ils ont construite aux Anglais et aux Français. Tout d’abord, cela engendrerait des coûts supplémentaires pour le maintien des troupes. La France a déjà dépensé des millions d’euros depuis le début de son intervention en Syrie. En pleine crise des Gilets jaunes et alors que des voix s’élèvent pour demander des référendums populaires, notamment à propos des interventions militaires françaises à l’étranger, je ne suis pas sûr que cela plaise beaucoup à la population. Si une telle décision de maintenir les forces françaises en Syrie émane directement d’Emmanuel Macron alors qu’une grande partie de la population est contre, il continuera de sombrer dans l’estime des Français. Sur le terrain, la présence de quelques centaines de soldats français sur un théâtre incluant les armées turques, iraniennes, syriennes, le Hezbollah et Daesh représenterait un trop grand danger. Le Royaume-Uni est dans une situation semblable. Sans les États-Unis, c’est la fin de la coalition. Et je crains des morts si la France reste. Du temps de Nicolas Sarkozy, des soldats français ont été tués en Afghanistan. Ne refaisons pas la même erreur. Retirons-nous avec honneur et dignité avant que les cercueils militaires n’arrivent en France. »

