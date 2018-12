Descente aux affaires pour The Donald ? Crises boursières, financières, économiques et tutta quo. Impeachment et puis prison. Prix à payer pour une pacifique attitude…

Le président US Donald Trump aurait dépassé la ligne rouge que ses ennemis de l’intérieur lui ont fixé: c’est le Shutdown!

Hausse des taux d’intérêt, révolte ouverte de la Banque Fédérale US, menaces de blocage des administrations publiques, démission bruyante de Mattis « Mad Dog », le Secrétaire d’État à la Défense vendu à l’État profond et chute des principaux indicateurs boursiers. Il n’y a aucun doute possible: les ennemis de Donald Trump tentent de créer l’ensemble des conditions favorisant un ralentissement économique rapide afin de le rendre responsable d’une débâcle en interne. Objectif: à défaut d’impeachment, le faire dégager le plancher.

Il existe une crise conflictuelle dans l’ensemble des mécanismes et des processus d’élaboration et de prise de décision au sein des institutions les plus névralgiques de l’État fédéral américain.

La décision stratégique de Trump d’entamer un retrait des Marines US de Syrie où leur présence illégale n’est ni justifiée ni utile a fait sortir la bête: une des langues bifides de l’oligarchie corrompue, Hillary Clinton, a publiquement critiqué cette décision. Mattis lui n’a pas attendu: aussitôt sa démission transmise au bureau ovale il s’envole vers Israël, probablement pour leur jurer sa fidélite éternelle et leur dire qu’il n’avait rien à voir dans les décisions de son patron! A l’étranger, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni gémissent au mur des lamentations, sionisme oblige!

Et pourtant un éventuel retrait des Marines US de Syrie n’aura pas d’impact immédiat sur la guerre en Syrie. Celle d’une réduction des forces US en Afghanistan risque par contre d’avoir un effet quasi-immédiat: la chute du gouvernement afghan mis en place par Washington.

Israël seul face au danger, Bashar Al-Assad bien debout, la Russie et l’Iran qui gagnent et une débâcle pire que celle du Vietnam en Afghanistan! C’est trop intolérable pour l’État profond!

Solution immédiate : Une banqueroute politiquement induite pour faire tomber Trump. C’est le début de l’opération psychologique dénommée « Descente aux Enfers »….D

source:https://strategika51.blog/2018/12/22/donald-trump-franchit-la-ligne-rouge-de-ses-ennemis-interieurs-et-exterieurs-reponse-de-ces-derniers-la-descente-aux-enfers-de-leconomie/