Le carnage continue à Wall Street et ailleurs. Le gros bourgeois bourré trépigne sur son trône. Mais Léon Bloy persiste : « le petit nombre des victimes tempérait ma joie. » Mais maître, 93% des boîtes se cassent la gueule ! Martin Armstrong nous rassure sans nous rassurer : la Fed est obligée d’augmenter son étau d’intérêts – c’est pour les retraites…

Martin Armstrong, extrait : « La Fed fait face à la réalité. Et DOIT augmenter les taux, non pas pour l’économie, mais pour NORMALISER les taux d’intérêt, car abaisser les taux le rend moins cher SEULEMENT pour les emprunteurs, tandis que cela détruit la philosophie de l’épargne pour la retraite lorsque vous ne pouvez pas gagner suffisamment d’intérêts pour acheter un bon dîner. Ensuite, les fonds de pension se dégradent comme le poisson dans un étang pollué. Les fonds de pension publics se tournent ensuite vers leurs gouvernements respectifs, qui lèvent ensuite des impôts abaissant le niveau de vie (Californie et Illinois, par exemple). La BCE est prise au piège et j’ai prévenu que c’est la SEULE banque centrale qui peut réellement faire faillite parce que toutes les banques centrales n’ont pas la même structure. J’ai clairement indiqué que, selon leurs propres normes, la BCE elle-même est insolvable ! »

