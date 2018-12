Je n’étais pas chaud pour que l’on lance le débat sur la création d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC). Je le pense inutile. Le moment n’est pas constituant, il est celui de la défaite politique frontale à infliger au bloc bourgeois unifié l’année dernière autour du coup d’État de Macron. Tout répit donné à ce pouvoir lui permet de poursuivre l’accomplissement de sa feuille de route. Destruction de l’État providence français. Alors détruisons les destructeurs, en imposant l’ECHEC de la solution Macron inventée comme dernière chance par l’oligarchie et la haute fonction publique d’État. C’est un préalable (Castlenau).

Le problème étonnant est que le débat débouche sur le lynchage en grand d’un de ses promoteurs. Mathieu Morel nous donne son avis sur le délire qui vient de s’emparer de la presse et des réseaux. Pourquoi Étienne Chouard est-il ainsi diabolisé ? En fait, la question est simple, beaucoup de ceux qui se piquent d’avoir la fibre sociale et de ne vouloir que du bien au peuple français, mais dès lors que celui-ci reste bien tranquille, ont été terriblement gêné par sa soudaine insurrection. C’est que l’on veut bien être de « gauche », mais à condition de dire aux prolos ce qu’ils doivent faire. Et puis de garder son âme suffisamment propre pour ne pas encourir les critiques des professeurs de vertu de la « gauche du capital ». Il était quand même difficile de suivre la presse de pouvoir et ses petits valets sur les accusations délirantes lancées contre les « gilets jaunes », traités de populistes, xénophobes, fascistes, nazis, et évidemment antisémites. Alors, on se jette sur le prétexte qui va permettre de prendre des pincettes : Pierre a parlé à Paul qui a parlé à Jacques qui a croisé Marcel, dont la cousine connaît Alain qui lui-même a croisé un drôle de méchant il y a 15 ans. Je ne connaissais Étienne Chouard que de nom avant qu’il me demande en ami il y a quelques semaines sur Facebook. Ce que l’algorithme m’a donné à lire depuis ne m’a pas choqué. Mais je pense que ce n’est pas le débat, l’objectif de tout ce tapage n’est destiné qu’à provoquer une diversion, dont le pouvoir a bien besoin.

Régis de Castelnau

Suit malheureusement une contribution lamentable…