Section matheux. Mon ami Hervé commente Ugo Bardi et François les complète…

Note du Saker Francophone

Paradoxalement, la dissipation d’énergie pourrait être à portée de main. L’énergie actuelle est largement embarquée dans la monnaie et plus précisément dans la monnaie dette qui est une promesse sur le futur, sur le travail futur pour être plus précis et donc sur l’énergie permettant ce travail futur. Si l’effondrement du système financier ou un jubilé sur les dettes devaient avoir lieu, ce serait l’équivalent d’une gigantesque dissipation d’énergie… virtuelle sans besoin de guerre.

Il resterait le capital humain à dissiper mais le travail de dedefensa.org sur la Première Guerre mondiale montre bien que la méthode guerrière sera difficile à mettre en œuvre tant l’efficacité de la « machine » est déjà phénoménale à travers le choix du feu ou le déchaînement de la matière. On pourrait facilement imaginer un couplage drone aérien, drone de combat au sol pour sécuriser les frontières à un coût relativement modique. Et s’il est imaginable, ne doutons pas qu’il sera un jour mis en place par la Chine pour sécuriser sa frontière Ouest, par les USA pour leur frontière Sud et par l’Europe et même le Maghreb pour leur frontière Sud ou encore Israël qui est en pointe dans ce domaine.

Et il ne resterait que la dissipation par des épidémies, la méthode radicale de mère nature.

Et décidément, comme cet article est extrêmement fécond, concernant la pauvreté matérielle, la volonté des élites d’enferrer la masse vers le virtuel pour nous contrôler pourrait être aussi un outil d’accès à une connaissance libératoire… une richesse de l’intellect faisant de nous une armée de Diogène.

Et François ajoute :

François complète Hervé et Bardi

Je remplacerai accumulation de puissance par celle d’ordre. l’accumulation d’ordre au sens de ce qui est en ordre, ordonné; se résoud par la brusque libération d’une énergie qui peut ne pas l’être (ordonnée). c’est alors l’entropie au sens du désordre de la thermodynamique qui prend le dessus. pour y avoir modestement réfléchi en tentant de comprendre le mouvement des GJ. cela semble identique au déclenchement de toute crise y compris les guerres. cela implique l’existence d’une boucle de rétroaction positive avec effet de seuil. tant que la boucle système de commande/effecteur ou système réglant/système réglé ou cause/conséquence s’équilibre parce que les conséquences agissent négativement en retour sur la cause, le système ne s’emballe pas et se régule. Puis l’effet d’un paramètre s’accroit et dépasse un certain seuil, une certaine quantité ou influence et d’une boucle de régulation négative on passe à une boucle positive qui s’emballe. il n’y a alors plus aucune possibilté de freiner le système au sens cybernétique qui finit par s’affoler et débouche sur l’évènement majeur. l’histoire et la sociologie essayent de déterminer les causes des évènements passés pour conjurer les futurs et c’est là où l’on se trompe toujours dans ce délicat travail de recherche et d’analyse des causes. car il y en a toujours une dont on a négligé soit l’existence soit l’influence qui agit comme un facteur déclenchant. c’est la fameuse découverte de E lorenz et que tu connais sur la dépendance sensitive aux conditions initiales. le fameux effet papillon que peu ont compris(moi itou). par essence toutes les conditions initiales celles qui sont générées par le système de commande agissant sur le système réglé ne peuvente être convenablement identifiées et mesurées à leur juste importance. la connaissance parfaite du fonctionnement du système nous échappe donc. Mais c’est encore plus complexe si l’on considère que la boucle n’est pas seulement entretenue par des facteurs internes à celle-ci. on glisse alors vers le servomécanisme qui se caractérise par le fait que la boucle de rétroaction doit constamment s’adapter non seulement à des paramètres endogènes laissant penser que la boucle est isolée par rapport à son extérieur, mais aussi exogènes (que l’on ne connait pas tous) où là encore, la stimulation de celle-ci par un d’entre eux peut conduire au dépassement du seuil et emballer le système.