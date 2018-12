Vers une explosion du monde des inactifs. On en revient à la conclusion de Candide (le chapitre trente), lecteurs. Il faudra travailler pour soi, sa famille ou sa communauté. Car la matrice et sa société de zombis aura bien disparu.

Le nombre des inactifs va exploser au cours de la prochaine décennie

Par Chris Hamilton – Le 26 novembre 2018 – Source Economica

Il y a actuellement environ 96 millions d’Américains âgés de 16 ans et plus qui sont considérés comme « inactifs »(ceux qui ne travaillent pas et ne cherchent pas activement du travail). Le nombre de personnes « inactives » a augmenté de plus de 17 millions depuis 2008, tandis que le nombre de personnes employées a augmenté de 11 millions et le nombre de personnes employées à plein temps a augmenté de près de 8 millions. Mais on se souviendra de ces moments comme des bons moments par rapport à ce qui s’en vient.

Le tableau ci-dessous présente le total de la masse salariale non agricole, les personnes employées à temps plein et celles qui ne font pas partie de la population active.

Pour simplifier, j’éclate les périodes en détaillant la croissance de l’emploi (total et à temps plein) par rapport à la croissance de l’inactivité, côte à côte (ci-dessous)… l’accélération de la croissance de l’inactivité est évidente.

La raison évidente de cette croissance de l’inactivité est que les baby-boomers vivent beaucoup plus longtemps mais ne continuent pas à travailler [Ils prennent leur retraite, NdT]. Le graphique ci-dessous montre l’évolution par période des « inactifs » par rapport à l’évolution des 15-64 ans et des 65 ans et plus. L’augmentation de la population âgée et le recul de la population en âge de travailler suivent l’augmentation du nombre de personnes « sans emploi ». Mais ce n’est rien en comparaison de ce qui nous attend au cours de la prochaine décennie… la colonne de droite ci-dessous.

Comme la grande majorité de la croissance de la population se situera entre les 65 à 74 ans et les 75 ans et plus, il est essentiel de noter que leur participation minimale à la population active est essentielle (la participation à la population active par groupes d’âge est indiquée dans les cases en gras). Seulement 27 % des 65 à 74 ans/âgés font partie de la population active et seulement 8 % des 75 ans/âgés et plus (comparativement à environ 80 % des 25 à 54 ans/âgés).

Le graphique ci-dessous montre que la majorité de la croissance de la population américaine au cours de la prochaine décennie se situera chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Cela signifie que 9 personnes de 75 ans et plus sur 10 nouvellement ajoutées, seront ajoutées à la population « inactive » … et idem pour 7 personnes sur 10 des 65 à 74 ans. De 2019 à 2028, ce sont plus de 14 millions de personnes âgées de 65 ans et plus qui entreront dans la catégorie des « inactifs », alors que seulement 3 millions d’entre elles feront partie de la population active ! Bien sûr, en général, au moins 20 % de la population en âge de travailler ne travaille pas non plus… si bien qu’au moins 16 millions de personnes se joindront à la population « sans emploi » au cours de la prochaine décennie… alors que seulement 6 millions seront probablement disponibles pour rejoindre la population active.

Peu de gens le liront et encore moins consacreront du temps à comprendre ou à contempler les implications des données statistiques… mais les calculs sont aussi simples qu’ils peuvent l’être. Investissez en conséquence.

Chris Hamilton

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone