Architecture et paranoïa : Steven Flusty et Zygmunt Bauman expliquent comment on nous conditionne par l’urbanisme. NPO le livre ci-contre…

Bauman et Flusty

Comme nous l’apprend la pénétrante étude effectuée par Steven Flusty, le principal souci des urbanistes et des architectes américains est aujourd’hui de favoriser ces guerres en concevant de nouveaux moyens d’interdire l’accès des espaces sécurisés aux malfaiteurs en acte ou en puissance et de les tenir à bonne distance.68 Les nouveaux produits de l’urbanisme, ceux qui attirent le plus d’attention et sont les plus imités, sont des « espaces interdictionnels », « conçus pour intercepter, repousser ou filtrer les usagers éventuels ». De manière explicite, l’objectif des « espaces interdictionnels » est de diviser, de ségréguer et d’exclure, et non de créer des passerelles, des passages et des lieux de rencontre, de faciliter la communication ou de réunir les habitants de la ville.

Les inventions architecturales et urbanistiques recensées par Flusty sont les équivalents techniquement mis a jour des douves, tourelles et embrasures des remparts prémodernes ; mais, au lieu de défendre la ville et tous ses habitants contre l’ennemi extérieur, elles servent à séparer différents types de citadins – et à empêcher toute agression –, ainsi qu’à en protéger certains contre d’autres, dès lors que l’acte même d’isolement spatial leur attribue le statut d’adversaires. Parmi les divers « espaces interdictionnels » cités par Flusty figurent « l’espace glissant », « inaccessible parce que les chemins qui y mènent sont tortueux, interminables ou inexistants » ; « l’espace piquant », « difficile à occuper, protégé par des détails tels que les arroseurs fixés sur des murs et activés pour chasser les rôdeurs, ou les rebords en pente pour qu’on ne puisse s’y asseoir » ; « l’espace nerveux », « où l’on est constamment observé à cause de la surveillance active de patrouilles ou d’appareils reliés à des postes de sécurité ». Ces « espaces interdictionnels » ont un objectif unique, bien que composite : couper les enclaves extraterritoriales du territoire urbain, ériger de petites forteresses a l’intérieur desquelles les membres de l’élite mondiale supraterritoriale peuvent cultiver et goûter leur indépendance physique et spirituelle, leur isolement par rapport à la localité. Dans le paysage de la ville, les « espaces interdictionnels » sont devenus les signes de la désintégration de la vie locale partagée.

La nouvelle élite, dont l’orientation mondiale contredit l’implantation locale et qui n’est que faiblement attachée à son lieu d’habitation, a rompu toute relation avec la population locale ; un fossé s’est creusé entre les espaces de vie des deux groupes ainsi définis, tant du point de vue spirituel que du point de vue de la communication. Ces deux phénomènes sont probablement les deux ruptures sociales, culturelles et politiques les plus importantes qui soient apparues lors du passage d’une modernité « solide » à une modernité « liquide ».