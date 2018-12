Inculture et hystérie suicidaire du clan néocon… Pourquoi la Russie se rapproche avec son équipement des côtes US. Par le saker pas conciliant du tout.

La Russie et l’Empire sont en guerre depuis au moins 2014. Il s’agissait d’une guerre à 80% d’information, à 15% de guerre économique et à seulement 5% (ou moins) de guerre cinétique. Mais l’Empire est à court d’accusations stupides et de menaces creuses, sa guerre économique a été un échec lamentable et tout ce qui reste à faire est de «faire de la cinétique», ce qui serait un désastre pour toutes les parties. Ligne de fond:

Le rêve américain de soumettre la Russie est mort depuis longtemps.

Le rêve américain de menacer la Russie est mort depuis longtemps.

Le rêve américain de rester la seule superpuissance (alias « World Hegemon ») est mort depuis longtemps.

Que peuvent faire les États-Unis dans cette situation?

Déclencher une guerre cinétique serait suicidaire. L’intimidation de la Russie avec des menaces ne fonctionne pas. La stratégie actuelle des États-Unis est de prétendre que la réalité ne se produit pas, mais elle est clairement insoutenable (et chaque visite du Tu-160 au Venezuela la mine davantage).

Je ne vois pas d’autre solution que de mettre fin à cette guerre et (enfin!) De négocier un plan de paix global avec la Russie.

Sinon, attendez-vous à ce que de nombreux équipements militaires russes se rapprochent des frontières américaines.