Le délire britannique en matière scolaire, PC, impérialiste et autre ne connait plus de limites : on enseigne aux garçons qu’ils sont des filles comme les filles et qu’ils ont leurs règles. Orwell est un enfant de chœur à côté de ces cons, expliquez-le aux russes avant qu’il ne soit trop tard (par Sarah Cogwill)

.

Les militants des droits des transgenres célèbrent avec les cosmopolites, le chocolat noir et font circuler des tonnes de palettes de Midol, parce que les conseils municipaux de Brighton et de Hove ont déclaré que les garçons avaient aussi leurs règles. La confiance des autorités locales de la ville de East Sussex a publié des lignes directrices plus tôt ce mois-ci, sous le titre « Adopter une approche positive dans les écoles de Brighton & Hove» et sera obligatoire dans les salles de classe de tous les enfants des écoles primaires .

Le conseil, qui dépasse largement l’étiquette de gauche extrême et lunatique, a publié la déclaration suivante:

«Les garçons et les hommes trans et les personnes non binaires peuvent avoir des règles… et la menstruation doit inclure tous les sexes.»

Oui, ces gens sont apparemment des cinglés.

Et bien que les femmes du monde entier soient en extase devant le fait que les hommes souffrent de crampes, de ballonnements et d’irritabilité plusieurs jours par mois, ce rapport est, hélas, dépourvu de toute science. En bref, c’est complètement whackadoodle.

La classe de la santé pour les écoliers est sur le point de devenir un peu plus intéressante dans le bastion du Parti Vert au bord de la mer car les directives exigent une conformité totale d’ici à 2020 et seront incluses dans le programme des enfants de la première à la huitième année.

Le prospectus a été critiqué par un membre du Parlement du Parti conservateur, David Davies, qui a déclaré à la presse que le plan était fou:

«En savoir plus sur les règles est déjà un sujet difficile pour les enfants de cet âge, alors laisser entendre que les filles qui pensent être des garçons ont aussi des règles les laisseront complètement perplexes. »

Mais le conseil municipal croit le contraire. Heck, en 2016, avant d’envoyer la classe, ils avaient envoyé des lettres aux parents leur demandant de choisir le sexe avec lequel ils s’identifiaient le plus. Ils incitent également les enseignants à utiliser une boîte à outils pour les écoles d’inclusion trans, dont l’un des objectifs est: développer une compréhension des questions trans et de genre pour les enfants et les jeunes. «

Avec autant de temps consacré aux questions LGBTQ, à la neutralisation de l’égalité des sexes et à la confusion chez tous les enfants de la ville, comment ont-ils le temps d’enseigner la lecture, l’écriture et l’arithmétique? Jeez Louise, peut-on imaginer le programme de cours de sciences? L’anatomiste Albrecht von Haller, le père de la physiologie moderne, frappe sûrement les poings contre les parois de son sarcophage dans l’espoir de hanter les fous de Brighton et de Hove.

Nos cousins ​​européens sont-ils en train de perdre leur esprit collectif? L’Allemagne autorise désormais les citoyens à inscrire leur «nouveau-né» parmi les «nouveaux» êtres humains, supprimant ainsi l’embarras masculin ou féminin tout simplement parce que des guerriers LGBTQ sont déclenchés.

Brighton and Hove est la version britannique de l’américain Boulder, au Colorado, une ville décrite par le Denver Post comme «nichée entre les Rocheuses et la réalité».

La ville balnéaire apparaît bucolique; de belles plages, des cafés et des boutiques de bibelots entrecoupés d’un couloir commercial qui ne peut pas se permettre de comprendre les politiques définies par le gouvernement local.

La seule députée du Parti Vert – sur 650 – est Caroline Lucas, qui semble être aussi cinglée que les récentes décisions du conseil. Sous sa gouverne, la région de Brighton a été déclarée zone de non-fracturation, bien qu’il n’y ait aucune perspective de forer jamais de gaz de schiste dans la ville, de toute façon.

Le conseil a interdit les sandwichs au bacon, utilisé des moutons pour calmer le trafic et imposé des amendes allant jusqu’à 50 000 £ pour une élimination inappropriée du recyclage; Ironiquement, la ville se classe au 302e rang sur 326 conseils en recyclage réussi.

Si Brighton et Hove étaient un bourg somnolent de quelques centaines de personnes, hors des sentiers battus au Tibet ou dans une grotte en Afghanistan, on pourrait en rire de leurs singeries comme des excentricités culturelles. Pourtant, ce ridicule existe au Royaume-Uni, une superpuissance exerçant une influence économique, culturelle, scientifique et politique considérable sur la scène internationale.

Permettre un simple maintien, tel que la réécriture des sciences anatomiques dans des institutions laïques, pourrait déclencher un mouvement visant à bouleverser la réalité dans le monde occidental déjà chancelant.

Les nouvelles directives relatives aux programmes obligatoires, sous la rubrique «Messages clés», indiquent aux enseignants que «les périodes sont quelque chose à célébrer et que nous pouvons le constater lors de cérémonies et de célébrations à travers le monde».

Pourtant, les femmes et les filles, le seul sexe à avoir ses règles, ne peuvent différer. C’est pourquoi il y a tant de médicaments prescrits et en vente libre pour atténuer leur existence. Il doit y avoir une pilule quelque part qui puisse avoir le même effet sur les fous de Brighton et Hove, brandissant le stylo whacky et encrant des politiques dangereuses visant à modifier les pensées normales et saines des enfants.

Le seul résultat positif de cette politique sera la hausse des profits de Midol. Seigneur, aie pitié de ces maniaques et de tous les chemins de la réalité qu’ils traversent.