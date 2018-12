On nous rassure : il y avait 300 000 manifestants et pas 300. N’est pas Léonidas qui veut !!!

Estimation de la participation à l’acte 6 des Gilets jaunes à 19h00 : au moins 300.000 manifestants dans tout l’hexagone selon l’estimation du syndicat France Police – Policiers en colère

22 DÉCEMBRE 2018SYNDICAT FRANCE POLICE – POLICIERS EN COLÈRE

Parmi une ultra-majorité de manifestants pacifiques, des centaines de casseurs infiltrés rendent les opérations de maintien de l’ordre très complexes à cette heure.

A plusieurs reprises, des casseurs s’en sont gravement pris à nos collègues, les obligeant à sortir leurs armes de service de l’étui pour se défendre. Encore une fois, les collègues auraient pu faire usage du feu en état de légitime défense. Ils ont fait le choix de mettre en danger leur vie pour protéger celles de casseurs..

L’arrestation d’Eric Drouet, rue Vignon à Paris, a été manifestement programmée et ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire.

Nos collègues n’ont pas interpellé d’initiative ce leader des Gilets jaunes.

A ce stade, il n’y a pas, pour notre organisation syndicale, de lien entre les casseurs et l’arrestation d’Eric Drouet.

Vous êtes nombreux à nous contacter pour avoir des explications sur cette arrestation. En l’état, notre organisation syndicale n’a pas élément juridique pour expliquer cette interpellation. Inutile de nous appeler.

* Notre syndicat de police n’a aucun lien avec Eric Drouet.

* Les images intégrées à cet article sont des images d’illustration qui ne reflètent pas notre comptage.

* Notre syndicat ne fait pas circuler de fake news contrairement à ce que certains médias malhonnêtes véhiculent. Nous sommes la 5ème force syndicale du ministère de l’Intérieur et produisons un travail sincère et honnête pour informer nos collègues et l’opinion publique sur les problématiques policières.