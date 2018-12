On propose ce livre sur le calamiteux virage atlantiste des Français

Comment, en dix ans, la France est-elle devenue la vassale de l’Amérique ? L’Elysée, le supplétif de la Maison-Blanche ? Le Quai d’Orsay, le sanctuaire du néo-conservatisme ? Comment, sur deux quinquennats, Nicolas Sarkozy puis François Hollande ont-ils enterré la politique d’indépendance qu’avaient poursuivie Charles de Gaulle et François Mitterrand ? Comment Bernard Kouchner puis Laurent Fabius ont-ils imposé au ministère des Affaires étrangères l’idéologie atlantiste promue par des cercles libéraux et des intellectuels médiatiques ? Comment ce moralisme nous a-t-il conduits à l’impuissance et au cynisme ? De 2007 à 2017, de l’Afghanistan à la Libye et à la Syrie, de Téhéran à Ryad et de Moscou à Kiev en passant par Washington, Bruxelles et Berlin, du Conseil de l’ONU et du Commandement de l’Otan à la Commission européenne, c’est la face cachée de notre démission diplomatique, faite de redditions historiques, d’erreurs stratégiques et de carences militaires, que révèle ici Hadrien Desuin. Un essai magistral appelant à ce que la France retrouve enfin l’intégrité et la singularité que le monde attend d’elle.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Completement-a-l-ouest-Macron-emmene-Drucker-reveillonner-avec-les-soldats-francais-au-Tchad-53286.html