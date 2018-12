BFM accuse les gilets jaunes… Pourquoi Jean Jaurès est aussi antisémite (deux citations sans commentaires)

https://www.egaliteetreconciliation.fr/BFM-TV-s-enfonce-dans-la-nazification-des-Gilets-jaunes-53295.html

Pourquoi Jean Jaurès est aussi antisémite (deux citations sans commentaires)

« Dans les villes (sous-entendu en Algérie), ce qui exaspère le gros de la population française contre les Juifs, c’est que, par l’usure, par l’infatigable activité commerciale et par l’abus des influences politiques, ils accaparent peu à peu la fortune, le commerce, les emplois lucratifs, les fonctions administratives, la puissance publique .

[…] En France, l’influence politique des Juifs est énorme mais elle est, si je puis dire, indirecte.

Elle ne s’exerce pas par la puissance du nombre, mais par la puissance de l’argent.

Ils tiennent une grande partie de la presse, les grandes institutions financières, et, quand ils n’ont pu agir sur les électeurs, ils agissent sur les élus. Ici (en Algérie), ils ont, en plus d’un point, la double force de l’argent et du nombre. »

Jean Jaurès, 1898 1er mai, La Dépêche

Jean Jaurès, Discours au Tivoli, en 1898 (cité par B. Poignant, « Ouest-France », 13 décembre 2005) : « Nous savons bien que la race juive, concentrée, passionnée, subtile, toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain quand ce n’est pas par la force du prophétisme, nous savons bien qu’elle manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corset, d’extorsion. »

