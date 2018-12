Critique de Pierre sur la traduction de Tatiana

Critique de Pierre

Traduttore, Traditore. La traduction sera toujours de l’ ordre de l’ imperfection. Mais, seuls ceux qui s’ y sont essayés le savent. Sur la difficulté de la traduction, on lira de préférences les analyses de Georges Mounin. Plutôt que les remarques des atrabilaires désemparés.

La traduction de Tatyana Bonnal-Popova surprend. Elle privilégie la musicalité et le souffle de la langue russe au détriment de la stricte grammaire française. Se rappeler Flaubert, lui même souvent accusé de fantaisies grammaticales. : « L’ écriture, ce n’ est pas la grammaire, c’ est la musique. Nul grammairien n’ a jamais su écrire. Le style,

c’ est l’ homme et on y revient toujours. »

» Que nul n’ entre ici, s’ il n’ est géomètre. » Eh bien non, cher Platon, les arpenteurs ne sont pas les bienvenus. Non, « l’ anglo-saxonnerie » contemporaine du calcul permanent n’ est pas de mise dans le monde d’ Eugène Onéguine. Pas d’ extrapolations statistiques. Les personnages sont entiers. Ce sont des êtres vivants. Extrêmes et simples. Passionnés. Des caractères, au sens de Théophraste ou de La Bruyère.

La traduction de Tatyana restitue l’ esprit, l’ absolu, la démesure parfois du monde russe.

La simplicité du quotidien. Sa tragédie, plus fonction de l’ enchainement naturel des événements que de la volonté des hommes.

La bourgeoisie moscovite y est savamment décrite. pas toujours à son avantage comme toutes les bourgeoisies. Les rustiques – au sens rusticus campagnard- au contraire s’ y montrent bien plus raffinés.

Toute la société défile. Tranches de vie, description, peinture. La tragédie de Lanskiy.

Source d’ un drame ou sortie opportune pour éviter au poète un naufrage ?

« Il est possible qu’ un sort ordinaire

Ait attendu le poète

Les âges de la jeunesse passeraient

Le feu de l’ âme s’ éteindrait. »

Difficile, en effet, de mener ce combat permanent de l’ écriture. Le poète peut s’ y perdre.

Alexandre Pouchkine avait’ il ses écrits en tête la veille de son duel fatal ?

Destin à la Evariste Galois, autre génie romantique.

Et dire que Pouchkine se désole du niveau de la tragédie sur les berges de la Moskova. Point n’ est besoin. Le long fleuve tranquille de la vie quotidienne apporte son lot du tragique nécessaire……

Ce livre est de plus une source importante à la contribution du réel de l’ immense culture du peuple russe. Improbable par son étendue, les références culturelles de l’ ouvrage stupéfient. Tout y passe, de Chénier aux marques renommées de champagnes, les prénoms grecs attribués par les paysans à leurs enfants, les cinq cathédrales et deux cent soixante-dix églises de Moscou, Byron, Pétrarque, Chamfort, Bichat, Ovide en Crimée, Fontenelle, Very restaurant parisien, la mode qui se pratique à Paris, les manières de Versailles, la phonétique anglaise en vogue à Moscou…..

Que dire sur certaines fulgurances philosophiques : « A Eve, notre lointaine aïeule… »

Eugène Onéguine est un ouvrage passionnant.

Plus encore. A l’ heure où la névrose de guerre et la volonté d’ impuissance américano-anglaise poussent à la guerre les plus attardés d’ entre nous, Arthur Onéguine nous convainc de la monstrueuse iniquité de ce combat fratricide. Quel peuple, à l’ instar des Baudelaire, Rimbaud, Poe, Nietzsche, Tolkien peut se targuer de produire des génies de la littérature comme Tolstoï, Dostoïevski, Tchekov ou ….Pouchkine, s’ il n’ est dans l’ obsession de la pure ontologie chère aux plus éclairés d’ entre nous.