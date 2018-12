Joyeux Noël aux vivants ! La France de Fernandel et de Clochemerle. Un internaute (YouTube) commente et regrette la France remplacée. Nous aussi, mais les morts vivent à travers nous (Le Bon). Coupez la télé, vivez et lisez Nicolas Bonnal et ses auteurs !

Un très beau film. Merci. Je n’ai pas connu les années 50, mais Dieu que la France a changé ! Pas en bien, et c’est un euphémisme ! Le Changement, le Progrès… et voilà où nous ont mené la politique… Une France métissée où tout le monde se déteste. Que sont devenus l’esprit bon enfant, la gouaille des gens de ce temps, la distinction, la courtoisie… Même les criants défauts typiquement Français semblent aujourd’hui bien anodins ! Je me fais en ce moment une cure de cinéma Français des années 50 et 60… Et oui, j’ai vraiment la nostalgie de ce temps et de ces gens : Guitry, Bourvil, Fernandel, Belmondo, Ventura, Gabin…. pardon à ceux que j’oublie. Ouais… Le Changement c’est maintenant !!! Quelle belle réussite…

