Notre lecteur Arthur nous écrit de Strasbourg pour Noël. Vin chaud à 3, 50 euros plus un euro de consigne pour le gobelet en plastique. Vive l’Europe !

Joyeuse et sainte célébration de la Nativité dans le calendrier grégorien. Puisse ces jours vous donner satisfaction et inspiration poétique avec laquelle vous nous abreuvez régulièrement. J’ai dû m’infliger quelques jours à Strasbourg pour les études. J’y suis arrivé le lendemain de « l’attentat » : difficile d’imaginer comment un tel énergumène a pu se faufiler dans ces ruelles les plus au centre de la ville. Le pont du Corbeau où il passa : le plus surveillé et quadrillé. CRS, policiers, compagnies de sécurité privées, militaires, gendarmes, tous en armes. Pas de tramway en centre ville durant la durée du marché. Dans la rue, où trois des personnes sont décédées : des fleurs, des bougies et d’étranges feuilles identiques imprimées et posées à chaque étapes de recueillements. Les impressions disaient : « Strasbourg uni contre la haine ». Les gens étaient désolés en buvant leur vin chaud à 3,50 euros, + 1 euro de consigne pour le gobelet en plastique. Quel pays dégénéré.

