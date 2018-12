https://en.wikipedia.org/wiki/Yule

Les coutumes et les traditions de Noël actuelles telles que la bûche de Noël , la chèvre de Noël , le sanglier de Noël , le chant de Noël , et d’autres proviennent du païen Yule. Aujourd’hui, l’événement est célébré à Heathenry et à d’autres formes de paganisme moderne .

Yule est la forme anglaise utilisée pour désigner la période de solstice d’hivers chez les peuples germaniques, elle correspond à celle utilisée en vieux norrois à savoir Jól, dont sont issus Jól en islandais, Jul en danois, norvégien et suédois et qui signifient tous « solstice ». D’autres peuples ont emprunté cette appellation aux Germains, à savoir les Finlandais, d’où le finnois Joulu ou les Estoniens sous la forme Jõul.

Il existe une racine commune du terme dont la forme initiale en germanique commun est mal établie, s’il en existe une, en tout cas, on la retrouve aussi dans les langues du groupe germanique occidental avec le vieil anglais ġeol « jour de solstice », plus anciennement ġe(h)ol / ġeo(h)ol, ainsi que ġeola désignant au pluriel les jours autour du solstice d’hivers1. Il existait en vieil anglais un dérivé ġiuli, terme se référant à nos mois de décembre et de janvier. En revanche, les autres langues du rameau occidental ont perdu le terme, en effet l’allemand Jul (surtout utilisé dans le composé Julfest et Julklapp) est un emprunt au bas allemand, dont le néerlandais jul « fête du solstice », et il procède ultimement du scandinave2. On trouve également trace de cette racine en gotique, dans l’expression fruma jiuleis « novembre »3. Le mot Jol apparaît en vieux norrois dans des textes écrits autour de l’an 900, par exemple dans un poème d’hommage à Harald aux beaux cheveux où un personnage parle de « boire à Jol ». Jol était le nom de la fête de la mi-hiver ou Jólablót, dont on discute encore pour savoir si elle avait lieu à l’occasion du solstice d’hiver ou à la mi-janvier4.

Le blót était l’invocation des dieux à but propitiatoire, et on faisait alors des sacrifices pour appeler la bénédiction des dieux sur les récoltes à venir. Le dieu attaché à Jol était Jólner, l’un des nombreux noms d’Odin.

Certains linguistes et lexicographes attribuent au mot français joli, qui n’a aucune correspondance en latin et dans les autres langues romanes, une origine scandinave par l’intermédiaire du normand, à savoir le vieux norrois jol + suffixe français -if, d’où le dérivé enjoliver (cf. aisif « agréable » sur aise). En effet, le terme apparait pour la première fois vers 1140 dans l’expression estre jolif de femmes « être porté à l’amour sensuel », dans l’Estoire des Engleis de l’écrivain anglo-normand Geoffroy Gaimar, puis un peu plus tard chez Chrétien de Troyes avec le sens de « gai »5. L’anglais jolly est issu du français.

La fête s’observe en commémorant la mort du Holly King (Roi de houx) qui meurt tué par son successeur le Oak King (Roi de chêne). Ce sont tous deux des dieux-arbres. On retrouve aujourd’hui à Noël les couronnes de gui. Il existait la couronne horizontale, d’origine scandinave ou germanique, qui portait 4 bougies. Chaque dimanche il était coutume d’allumer une nouvelle bougie, ce qui symbolisait la renaissance de la lumière. Rouge le plus souvent, les couleurs des bougies variaient cependant selon les régions.[réf. nécessaire]

Yule et la mythologie scandinave[modifier | modifier le code]

Dans la mythologie nordique, Yule est le moment de l’année où Heimdall (de son trône situé au pôle Nord) accompagné des Æesirs (l’’Ansuzgardaraiwo) revient visiter ses enfants, les descendants de Jarl. Ils visitent ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l’année, et laissent un présent dans leur chaussette. Ceux ayant mal agi voyaient à l’aube leur chaussette emplie de cendres. Yule est aussi une fête où les gens de leur côté, et les dieux du leur, se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chant