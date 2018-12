Brandon Smith : Les sociopathes ne se contentent pas de contrôler les gens uniquement par la peur ou la violence. Ils veulent que leurs victimes les aiment pour les voir comme des sauveurs au lieu de tyrans.

Ce n’est pas non plus un hasard si les mondialistes ont annoncé en 2018 que leur intention était de s’adapter à un système monétaire numérique utilisant la technologie blockchain et la crypto-monnaie. C’est-à-dire que le système monétaire mondial prévu dans The Economist est déjà là. Ils attendent seulement une crise suffisamment importante pour faire pression sur la société pour qu’elle accepte la centralisation mondiale totale comme solution.

Forcer le public à adopter la centralisation nécessiterait plusieurs mesures. Premièrement, le système actuel, qui, comme indiqué, est conçu pour échouer, devrait être autorisé à se bloquer. Deuxièmement, le crash devrait être imputé à quelqu’un d’autre que les mondialistes et leur idéologie du mondialisme. Troisièmement, les opposants philosophiques au mondialisme (conservateurs, nationalistes et activistes de la décentralisation) devraient être diabolisés ou éliminés afin que les mondialistes puissent construire leur nouvel ordre mondial sans opposition. Quatrièmement, il faudrait que la population soit suffisamment traumatisée au point de se soumettre psychologiquement et de désespoir pour pouvoir en être reconnaissante lors de l’introduction du nouveau système, empêchant ainsi une rébellion future en faisant du public un coopérateur volontaire dans son propre asservissement. .