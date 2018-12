Dette, Charles nous instruit…

Si la France ne dispose plus de la capacité à augmenter les impôts sans déclencher une révolution, si la France ne peut plus battre monnaie puisque ce pouvoir a été confié à la Banque centrale européenne, et que la France ne peut pas baisser ses dépenses sans déclencher le mécontentement de tous les bénéficiaires de la dépense publique, alors il n’y a plus qu’à s’installer confortablement, un verre de bon vin à la main, et contempler notre faillite se faire.

Il ne faut jamais acheter de la dette d’un pays qui ne dispose plus de la capacité de battre monnaie. C’est assez simple à comprendre. Un pays qui peut imprimer autant de billets qu’il le souhaite ne peut pas faire faillite. Sa monnaie peut perdre de la valeur (relativement aux autres), mais il ne peut pas faire faillite !!