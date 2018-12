Portrait de l’or comme catastrophe logique et environnementale… Par le toujours passionnant Ugo Bardi

« L’or est extrait du sol en Afrique, ou quelque part. Ensuite, on le fait fondre, on creuse un autre trou, on l’enterre de nouveau et on paie des gens pour qu’ils le gardent. Il n’a aucune utilité. Quiconque nous regardant depuis Mars se gratterait la tête (Buffet). »

Extraits

L’or et l’environnement

Les conséquences de toutes ces activités minières sont les dommages causés aux terres par la déforestation et la destruction de l’environnement dans la mine et ses environs. Son impact est particulièrement dommageable parce qu’il se produit surtout dans des régions vierges, comme par exemple les énormes mines de Las Claritas dans la région indienne des Caraïbes au Venezuela et El Sauzal dans la région étonnamment belle de Tarahumara dans l’État du Chihuahua au nord du Mexique.

Un rapide coup d’œil aux photos aériennes de Google Earth, ( 6°11’35.00 “N, 61°26’9.60 “W et 26°59’52.73 “N, 107°54’3.51 “W,sont les coordonnées géographiques relatives) suffirait pour se faire une idée des dégâts physiques. Les mines artisanaleset à de petites échelles sont responsables de ravages similaires, à plus petite échelle, mais en grand nombre.

L’extraction de l’or est particulièrement destructrice également du point de vue de la pollution : le mercure et le cyanure sont les deux principaux produits chimiques utilisés dans l’extraction de l’or.

Pour chaque gramme d’or produit par le procédé d’amalgamation, entre un et deux grammes de mercure sont libérés sous forme métallique ou de vapeur. L’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) estime que les petites mines d’or sont responsables d’environ un tiers des émissions mondiales de mercure.

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), 2 000 tonnes de mercure provenant des activités humaines, telles que les centrales à charbon et les mines d’or, sont rejetées chaque année dans l’atmosphère. Le métal lourd se trouve sur le site de contamination, mais en raison de son extrême volatilité, il se trouve également à des endroits éloignés de l’endroit où il a été rejeté à l’origine.

Le cyanure, principalement utilisé dans les grandes mines industrielles, est très toxique. Les minerais à faible teneur sont empilés en tas et pulvérisés avec une solution de cyanure à une concentration d’environ un kilogramme de NaCn par tonne de minerai, juste quelques grammes d’or. Le métal précieux est associé au cyanure pour former des dérivés solubles, par exemple Au(Cn)2. La « liqueur en gestation » est séparée des solides qui sont ensuite rejetés dans un bassin de décantation ou en tas, l’or récupérable ayant été retiré. Le métal est récupéré de la « solution active »par réduction avec de la poussière de zinc ou par adsorption sur des charbons actifs. Ce processus peut entraîner des problèmes environnementaux et sanitaires. Un certain nombre de catastrophes environnementales ont suivi le débordement des bassins de résidus des mines d’or. La contamination des cours d’eau par le cyanure a entraîné de nombreux cas de mortalité humaine et d’espèces aquatiques (…)