Bien fait pour leur gueule : Apple a perdu 11 milliards de dollars en rachetant ses propres actions en 2018 !

Mais les moments les plus « drôles » sont réservés aux sociétés qui ont dépensé des dizaines de milliards de dollars en rachats d’actions, puis le tapis a été retiré du marché – et de leurs stocks -, ce qui a entraîné des milliards de pertes non contrôlées sur le capital investi.

Et en 2018, aucune entreprise n’a eu une plus grande part de moments de rachat «amusants» que Apple, qui, comme nous l’avons annoncé récemment , a représenté 24% de l’ensemble de la croissance des rachats au premier semestre de 2018, une année qui se poursuivra. dans les livres d’histoire pour un montant record de 1 000 milliards d’annonces de rachat d’actions et pour plus de 700 milliards de dollars de rachats effectués .

Et comme indiqué ci-dessus, maintenant que le marché est en chute libre et que beaucoup de ces actions s’effondrent, les équipes de direction ont soudainement cessé de racheter des actions. En outre, s’il est possible que certaines sociétés profitent des prix actuellement très bas pour racheter davantage d’actions, beaucoup d’entre elles se rapprochent de leur période de restriction des revenus, car elles ne peuvent racheter d’actions, car elles savent ce qu’elles vont devenir. les résultats trimestriels ressembleront.

Et les entreprises restent nerveuses devant la volatilité des cours des actions, a déclaré M. Silverblatt. « Il est difficile de lutter contre le marché. »

https://www.zerohedge.com/news/2018-12-27/apple-lost-11-billion-buying-back-its-own-stock-2018