Bravo Brandon : « La dette en soi n’est pas nécessairement simplement un outil pour gagner plus de richesse ; c’est aussi un outil pour changer et modeler les sociétés par l’effet de levier financier et les catastrophes. Pour comprendre qui est à l’origine d’un ralentissement économique et à qui profite la crise économique, il suffit de se demander qui contrôle la dette. »

Sans des conditions d’endettement extrêmes, il n’est pas possible de créer des ralentissements économiques (ou du moins de les soutenir pendant de longues périodes). Selon le montant de la dette qui pèse sur un système, les institutions bancaires peuvent prédire les résultats de certaines actions et influencer certains résultats finaux. Par exemple, si la Fed était intéressée à conjurer une bulle basée sur la dette, une stratégie classique serait de fixer des taux d’intérêt artificiellement bas pendant beaucoup trop longtemps. Inversement, augmenter les taux d’intérêt en phase de faiblesse économique est une stratégie qui peut être employée pour faire éclater une bulle. C’est ce qui a déclenché la Grande Dépression, c’est ce qui a déclenché le krach de 2008 et c’est ce qui se passe aujourd’hui.Le fardeau massif de la dette rend le recouvrement difficile, voire impossible, et le système devient donc de plus en plus dépendant des élites bancaires pour résoudre le problème.L’endettement est le carburant qui permet à la machine de centralisation de fonctionner. Je ne parle pas de prêts ordinaires, bien que cela puisse être un facteur. Ce dont je parle, c’est de la dette créée par les politiques ; de la dette créée en un instant par le recours à des mesures subversives et arbitraires, comme les initiatives des banques centrales en matière de bilan ou les taux d’intérêt. Et la dette créée par la collusion entre les banques centrales, les banques internationales, les agences de notation et le gouvernement par l’élimination de règlements ou la mise en œuvre de normes réglementaires injustes.La dette est une drogue. Les banques le savent depuis longtemps et ont exploité l’opium de l’argent facile pour pousser des nations et des cultures entières à la servitude ou à l’autodestruction. Pour illustrer ce point, jetons un coup d’œil aux chiffres de la dette aujourd’hui.La dette nationale se rapproche de 22 000 milliards de dollars, et plus de 1000 milliards de dollars par année sont actuellement ajoutés pour le contribuable américain.La dette des entreprises n’a jamais atteint de tels sommets historiques depuis 2008, S&P Global ayant annoncé des dettes totales pour plus de 6 300 milliards de dollars avec les plus grandes sociétés ne détenant seulement que 2 100 milliards de dollars en liquidités à titre de couverture.La dette des ménages américains s’élève actuellement à environ 13 300 milliards de dollars, soit 618 milliards de dollars de plus que le dernier sommet atteint en 2008, pendant la crise du crédit.

Publicités